به گزارش خبرگزاری مهر، کوهنوردان قزوینی به سلامت از فتح قله ای در نپال بازگشتند.

چهار تن از کوهنوردان قزوینی که به اتفاق کوهنوردانی از کشور با به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران موفق به فتح قله شش هزار و 476 متری مراپیک نپال شده بودند پس از بازگشت به میهن اسلامی صبح امروز وارد استان شدند.

منصور قاسمی به عنوان سرپرست و سید مهدی هاشمیان، علی رشوند و محمد مهرابی مدانی چهار کوهنورد قزوینی هستند که به همراه تیم ملی کشورمان موفق به فتح این قله مرتفع شدند.

تیم کوهنوردی کشورمان کار صعود خود به این قله را از 11 مهرماه آغاز کرده بود.

کوهنوردان قزوینی فاتح قله مراپیک نپال پیش از این سابقه صعود به دیگر قلل مرتفع جهان را در کارنامه دارند.

موفقیت تیراندازان قزوینی در مسابقات قهرمانی آسیا

دو نایب قهرمانی و دو مقام چهارمی دستاورد تیراندازان قزوینی در رقابتهای قهرمانی آسیا بود.

در رقابتهای تیراندازی با اسلحه بادی قهرمانی قاره آسیا تیم کشورمان موفق به کسب 17 مدال طلا، نقره و برنز شد که دو مدال نقره و دو مقام چهارمی آن در رشته اسلحه بادی حاصل تلاش تیراندازان قزوینی بود.

مسابقات قهرمانی اسلحه بادی آسیا از 27 مهرماه در کویت برگزار شد.

شرکت 15 ووشو کار قزوینی در مسابقات قهرمانی کشور

در این مسابقات که در زنجان برگزار شد 32 تیم در چهار رده سنی شرکت کرده و تیم قزوین هم با 15 ووشو کار حضور یافته بود.

در بخش ساندا علی مولایی در وزن منهای 48 کیلوگرم مقابل با حریف زنجانی خود به پیروزی رسید.

تیم ووشو استان نائب قهرمان مسابقات ووشو سبک خوشا کونگ فو کشور شد.

در این رقابتها که با شرکت 150 ووشوکار از استانهای کشور در کرج برگزار شد تیم قزوین با کسب چهار مقام اولی و دو مقام دومی و یک مقام سومی پس از تیم زنجان نائب قهرمان این مسابقات شد.



جهاد کشاورزی در شنا دوم شد

سازمان جهاد کشاورزی موفق به کسب مقام دوم تیمی در مسابقات شنای استان قزوین شد.

یک دوره مسابقه شنا در سطح کارکنان ادارات کل و سازمان های استان قزوین برگزار شد که سازمان جهاد کشاورزی موفق به کسب مقام دوم تیمی در این دوره از مسابقات شد.



در این دوره از رقابتها در رشته شنای قورباغه و کرال پشت محمد فرحـــی مدال طلا، مسعود مستشاری در رشته قورباغه مدال طلا و در رشته کرال پشت مدال برنز، در رشته قورباغه مصطفی بهشتی مدال طلا و در رشته کرال پشت آقایان حمید نوری نیا و محمد شاهباقی در رشته قورباغه مدال نقره را کسب کردند.

مسابقات شطرنج

در مسابقات شطرنج استان که به مناسبت هفته تربیت بدنی در خانه شطرنج قزوین برگزار شد مهرداد صداقتی، محسن سودمند و محمد ناصری به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این مسابقات 23 شطرنج باز شرکت داشتند.

مسابقات کشتی تاکستان

تیم تاکستان الف قهرمان مسابقات چهار جانبه کشتی تاکستان شد.

در این مسابقات که با شرکت کشتی گیرانی از تهران، مازندران و دو تیم از تاکستان برگزار شد تیم های تاکستان الف، بهشهر مازندران و کارگران تهران اول تا سوم شدند.

نماینده استان در فوتبال دسته سه کشور بازی را به میهمان خود واگذار کرد.

در این بازی که در بوئین زهرا برگزار شد تیم طلایه داران سرخ پوش بوئین زهرا چهار، یک نتیجه را به تیم سفید رود آستانه اشرفیه واگذار کرد.

تیم طلایه داران سرخ پوش بوئین زهرا در چهار دیدار خود در این فصل، دو برد و دو باخت در کارنامه دارد.

چهار بازیکن جدید در فوتسال

تیم فوتسال آرش بتن قزوین چهار بازیکن جدید به خدمت گرفت.

این تیم به منظور حضور قدرتمند در رقابتهای فوتسال دسته اول باشگاههای کشور چهار بازیکن از زنجان و کرج را که سابقه بازی در تیم های ملی امید، شهدای ارومیه و ابتک البرز را در کارنامه دارند به خدمت گرفته است.

تیم فوتسال آرش بتن قزوین با انصراف از ادامه حضور در رقابتهای فصل پیش لیگ برتر باشگاه های کشور به مسابقات دسته اول سقوط کرد.