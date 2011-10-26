ارتقاء دانش پلیس زندان اولویت یگان حفاظت زندانهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد پاسدار مهدی محمودی فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عصر سه شنبه از زندانهای استان قزوین بازدید کرد.

سرهنگ پاسدار محمودی دربازدید از زندانهای قزوین گفت: اجرای دستورالعمل یگان حفاظت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشورضروری است و در رأس همه برنامه ها و مأموریتها قرار دارد.



فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور با تبیین نقش وجایگاه یگان حفاظت در زندانها افزود: مأموریت این یگان، تأمین امنیت و حفظ نظم در زندانهاست که مورد توجه جدی مدیران ورؤسای زندانها قرار دارد.

وی اظهار داشت: روحیه اخلاق مداری وحفظ شئونات انسانی ازدستاوردهای انقلاب اسلامی است که در تحکیم نظم و امنیت اهمیت زیادی دارد.

سرهنگ محمودی بیان کرد: بهره گیری از دانش نوین در حوزه نظم و امنیت،محور همه برنامه های یگان حفاظت سازمان زندانهای کشوراست و توسعه پلیس زندان وارتقاء سطح فعالیتهای آن با مدیریت دانش همراه خواهد بود.



این مسؤل یادآورشد: افزایش آگاهی و دانش پلیس زندان، موجب کاهش هدر رفت منابع انسانی و هزینه ها شده و ضریب بحرانهای احتمالی را کاهش داده است.



وی تقویت حفاظت فیزیکی را رکن اساسی حراست و نگهداری اززندانها برشمرد و گفت: اقدامات فیزیکی طراحی شده، ازشورشهای احتمالی جلوگیری کرده و زندانها از گزند حوادث غیرمترقبه محافظت می شوند.

سرهنگ محمودی در ادامه همکاری نیروی انتظامی را در برقراری ثبات و امنیت زندانها مؤثر دانست واظهارداشت: همکاران انتظامی حافظان امنیت در اماکن نگهداری متهمین ومحکومین هستند و برقراری ثبات و امنیت مرهون تجربیات گرانبهای پیش کسوتان این عرصه است.



فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور بیان کرد: استقرار و تداوم امنیت اخلاقی و اجتماعی زندانیان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی بعنوان یک طرح ملی مورد توجه قرار دارد و باید با اقدامات پیشگیرانه ازجمله برنامه های آموزشی و فرهنگی به نحو مطلوب اجرا شود.

سرهنگ محمودی یادآورشد: تقوا، پرهیزکاری و حس مسئولیت در کار باعث ایجاد محیط سالم و بدور ازهرگونه کج روی و انحراف درهمه نیروها می شود.

این مسؤل باتشریح نحوه آموزشهای دوره ای گفت: برگزاری مرتب دوره های آموزشی به کادر یگان و سربازان وظیفه، کیفیت انجام مأموریتهای محوله را افزایش می دهد.



فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور، تجهیز تسلیحات و ابزارهای لازم را ازاقدامات زیرساختی یگان دانست وافزود: برای ایجاد نظم و امنیت زیربنایی، پیش بینی حداکثری برای جلوگیری ازحوادث حداقلی لازم وحیاتی است.

سرهنگ محمودی تعامل وهمکاری مدیرکل زندانهای استان و فرماندهی یگان حفاظت را قابل تقدیر ارزیابی کرد و تدابیرامنیتی و اجرای برنامه های منظم ودقیق را حاکی از اشراف مسؤلان زندانها به مسئولیت محوله دانست.



وی درجریان این بازدید از فعالیت وتلاش مستمر فرماندهان یگان حفاظت و رؤسای زندانهای تابعه در انجام بهینه مسئولیتها تقدیر کرد.

درادامه حمید رضا فراست طلب مدیرکل زندانهای قزوین گفت: ایجاد محیط سالم و به دوراز تشنج و اختشاش، رسالت سنگین پلیس زندان است و اهمال و کوتاهی دراجرای قوانین ومقررات این واحد، خسارتها و آسیبهای جدی را در زندان ایجاد می کند.

وی اظهارداشت: امنیت در زندان لازمه شروع هر فعالیتی است و با اخلال گران قاطعانه برخورد می شود.



مدیرکل زندانهای قزوین ضمن تقدیر و تشکراز حضور فرمانده یگان حفاظت سازمان در زندانهای استان تصریح کرد: نظم و امنیت زندانها حاصل تلاش بی وقفه و شبانه روزی نیروهای خدوم یگان حفاظت است و با برنامه ریزی های مدون و کارآمد، طرحهای امنیتی در زندانها اجرا می شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای قزوین نیز با ارائه عملکرد یگان گفت: تحمل حبس در زندان با برنامه های اصلاح و تربیت اسلامی همراه است و دیدگاه پلیس زندان باید مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه و تربیتی باشد.

سرهنگ کرباسباف اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی یگان، فرهنگ سازی مناسب و آموزش است و بحمدالله نقش موثری در اصلاح رفتار زندانیان داشته است.



وی به تشریح اقدامات انجام شده درحوزه آموزش سربازان وظیفه پرداخت و یادآورشد: حفظ بهداشت روانی سربازان از اهمیت خاصی برخورداربوده و در طول خدمت همواره مورد توجه همکاران قرارگرفته است.

درپایان این دیدار از30 سال خدمت صادقانه سرهنگ کرباسباف تقدیر شد و سرهنگ مجد بعنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای قزوین معرفی شد.