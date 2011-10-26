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۴ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۱

قناعت خبر داد:

گلستان آماده میزبانی از وزرای کشورهای عضو اکو است

گلستان آماده میزبانی از وزرای کشورهای عضو اکو است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: با ظرفیت و پتانسیلی که در استان وجود دارد، ما آمادگی میزبانی اجلاس وزرای کشورهای عضو اکو را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نشست با دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و هیئت همراه افزود: بنده رسما این موضوع را اعلام می کنم که گلستان آمادگی میزبانی اجلاس هایی از این دست و یا حداقل میزبانی اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور معرفی هر چه بیشتر و حضور سرمایه گذاران در استان را دارد.

وی با بیان اینکه گلستان دارای 440 کیلومتر مرز آبی و خاکی با کشور ترکمنستان است، اظهار داشت: استانداری گلستان به منظور ایجاد بازارها و اهداف مشترک اقتصادی پیشنهاد می کند یک همکاری منطقه ای میان سه استانی که دارای مرز خاکی با ترکمنستان هستند ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: راه آهن گرگان به اینچه برون از کارهای خوبی است که در دوات دهم صورت گرفته و تا پایان برنامه پنجم توسعه، حمل و نقل و انتقال کالا از این مسیر به 35 میلیون تن خواهد رسید.
 
وی تصریح کرد: این خط ریلی که کریدور و اتصال شمال به جنوب است و کشورهای آسیای میانه را به آبهای خلیج فارس متصل می کند تا هفته دولت سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.
 
شروع کار مطالعات خط ریلی گرگان - کرمان
 
قناعت ادامه داد: در کنار عملیات احداث خط ریلی گرگان به اینچه برون ، کار مطالعاتی یک پروژه ریلی بزرگ را از گرگان به گنبد، شاهرود و سپس کرمان و بافق آغاز کرده ایم و به عنوان برنامه بلند مدت در دستور کار دولت قرار دارد.
 
وی با اشاره به رتبه صنعتی استان قبل از دولت نهم گفت : گلستان قبل از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد حائز رتبه 29 در کشور بود که در طول این شش سال فعالیت دولتهای نهم و دهم به رتبه 23 رسیده که این ارتقاء رتبه  برای ما به معجزه شبیه است.
 
وی عنوان کرد: سرانه شهرکهای صنعتی برای هر شهروند گلستانی قبل از دولت نهم 2.4 مترمربع بوده که در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم این رقم به 9.7 مترمربع رسیده  که این افزایش رتبه ، انصافاً جای تقدیر و تشکر دارد.
 
استاندار گلستان در ادامه عدم استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی را از دغدغه های استان بیان کرد و افزود : به دلیل نبودن برخی از مقدمات و زیر ساختها ، باید نگاه ویژه ای به استانهای تازه تأسیس داشت تا بتوانیم از ظرفیتهای خالی خود در بخش خصوصی بیشترین بهره را ببریم.  
کد مطلب 1443642

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