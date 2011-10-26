گلستان آماده میزبانی از وزرای کشورهای عضو اکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در نشست با دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و هیئت همراه افزود: بنده رسما این موضوع را اعلام می کنم که گلستان آمادگی میزبانی اجلاس هایی از این دست و یا حداقل میزبانی اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر به منظور معرفی هر چه بیشتر و حضور سرمایه گذاران در استان را دارد.

وی با بیان اینکه گلستان دارای 440 کیلومتر مرز آبی و خاکی با کشور ترکمنستان است، اظهار داشت: استانداری گلستان به منظور ایجاد بازارها و اهداف مشترک اقتصادی پیشنهاد می کند یک همکاری منطقه ای میان سه استانی که دارای مرز خاکی با ترکمنستان هستند ایجاد شود.



وی در ادامه افزود: راه آهن گرگان به اینچه برون از کارهای خوبی است که در دوات دهم صورت گرفته و تا پایان برنامه پنجم توسعه، حمل و نقل و انتقال کالا از این مسیر به 35 میلیون تن خواهد رسید.



وی تصریح کرد: این خط ریلی که کریدور و اتصال شمال به جنوب است و کشورهای آسیای میانه را به آبهای خلیج فارس متصل می کند تا هفته دولت سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

شروع کار مطالعات خط ریلی گرگان - کرمان

قناعت ادامه داد: در کنار عملیات احداث خط ریلی گرگان به اینچه برون ، کار مطالعاتی یک پروژه ریلی بزرگ را از گرگان به گنبد، شاهرود و سپس کرمان و بافق آغاز کرده ایم و به عنوان برنامه بلند مدت در دستور کار دولت قرار دارد.

وی با اشاره به رتبه صنعتی استان قبل از دولت نهم گفت : گلستان قبل از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد حائز رتبه 29 در کشور بود که در طول این شش سال فعالیت دولتهای نهم و دهم به رتبه 23 رسیده که این ارتقاء رتبه برای ما به معجزه شبیه است.

وی عنوان کرد: سرانه شهرکهای صنعتی برای هر شهروند گلستانی قبل از دولت نهم 2.4 مترمربع بوده که در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم این رقم به 9.7 مترمربع رسیده که این افزایش رتبه ، انصافاً جای تقدیر و تشکر دارد.