شکوفایی اقتصادی به جسارت نیاز دارد/ تبدیل برخی فرصتها به خسارت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در این زمینه افزود: زمانی که فروپاشی اتحاد جماهیر شوری اتفاق افتاد، همه معتقد بودند فرصت بسیار مناسبی برای کشور ایران ایجاد شده و ما امروز باید عملکرد خود را در استفاده از این فرصت بررسی کنیم.

نهاوندیان یادآور شد:‌ متأسفانه با گذشت زمان، برخی از امیدها به حسرت و برخی فرصت‌ها به خسارت تبدیل شده است، بنا‌بر‌این به‌طور حتم باید آن‌چه انجام شده و یا انجام نشده مورد بررسی قرار گیرد، زیرا اگر ما تمرین نقد از خود را نکنیم، باز هم در شرایط مشابه، فرصت‌ها را از دست خواهیم داد.

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: گاهی فرصت‌ها از دل چالش‌ها بیرون می‌آید و ما باید نسبت به استفاده از آن‌ها هوشیار باشیم، اینکه تمرین ساختن فرصت از دل چالش را کرده و امکان استفاده از فرصت بعدی را نیز فراهم کرده باشیم، بسیار مهم است.

وی تأکید کرد: اکنون باید بررسی کنیم که درصورت برطرف شدن محدودیت‌ها، برای فعالیت در سطح جهانی آمادگی داریم یا خیر، زیرا گاهی آماده شدن برای کاری، امکان ورود به آن را نیز فراهم خواهد کرد.

نهاوندیان با بیان این‌که توقع اقتصاد ملی این است که استان‌های مرزی در این زمینه فعال‌تر باشند، بیان کرد: این استان‌ها ارتباط نزدیک‌تری با کشورهای اطراف دارند و باید بتوانند از این شرایط، به نحو مطلوب استفاده کنند

وی توضیح داد: ما باید این اقتصاد مبتنی بر نفت را به اقتصاد تبدیل منابع به سرمایه تبدیل کنیم و راه رفتن به این سمت نیز، اصلاح ساختار اقتصاد ایران از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد خصوصی‌محور، ایجاد نهادهای لازم و تعطیلی برخی نهادهای غیرضروری است، در همین رابطه یکی از نهادهای مورد نیاز ما در اقتصاد ایران، تشکل‌های بخش خصوصی است، زیرا برخی کارهایی که در دولت انجام می‌شده است، اکنون نیاز به تشکل دارد.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم نظم تشکلی جدید در بخش خصوصی، گفت: این‌که ما توقع داشته باشیم دولت این جای خالی را پر کرده و نیاز ما را برطرف کند، خطا است و رفع چنین نیازهایی باید به عهده خود بخش خصوصی باشد که لازمه آن وحدت هرچه بیشتر این بخش است.

رئیس اتاق ایران یادآور شد: خطای بزرگی خواهد بود که بخش خصوصی در تشکل‌سازی با تفرقه، مشکل و موازی‌کاری درگیر شود، زیرا اتاق به‌عنوان تشکل‌تشکل‌ها وظیفه ایجاد این نظم تشکلی را به دوش گرفته است

وی در تعریف اتاق گفت: اتاق، شامل همه تشکل‌های بخش خصوصی است و وظیفه آن تجمیع نظرات است و همه باید کمک کنیم اتاق، جایگاه خود در اقتصاد کشور را پیدا کند.

نهاوندیان توانمندسازی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و افزود: منظور از این توانمندسازی، صدقه‌ دادن به بخش خصوصی نیست، بلکه به‌معنای به رسمیت شناخته شدن شخصیت مدیر و مدبر آن است.

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: در ادامه این مسیر، باید از موانعی که بخش خصوصی را ناتوان می‌کند، فاصله بگیریم، زیرا توانمندسازی به ‌معنای پرهیز از عواملی است که بخش خصوصی را تضعیف می‌کند.

وی نخستین شرط رقابتی بودن یک زیرسیستم را باز بودن راه ورود و خروج آن دانست و افزود: ما در سایه حمایت، ابزارها و امتیازهایی به بانک‌ها داده‌ایم که قابل مقایسه با دیگر جاها نیست.

نهاوندیان ادامه دد: بنا‌بر‌این تا زمانی‌که لازمه‌های بازار رقابتی را فراهم نکرده‌ایم، توقع این است که سیاست‌گذاری در بانک‌ها با توجه به منافع ملی انجام شود، زیرا سیستم بانکی باید خدمت‌رسان به بخش واقعی اقتصاد باشد.