برداشت ارقام روغنی زیتون در گیلان آغاز می شود

تیمور رنگیدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت ارقام روغنی پس از بازگشایی کارخانجات روغن کشی طی هفته آینده شروع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه روغن ‌کشی زیتون می ‌تواند به ‌عنوان یکی از حیاتی‌ ترین نیازهای فعلی استان مطرح شود، اظهارداشت: زیتون از محصولات اصلی و اساسی استان است از این رو باید از جایگاه خوبی در سطح کشور و حتی مجامع بین ‌المللی برخوردار باشد.

مدیرجهاد کشاورزی گیلان در ادامه بر لزوم اهتمام بیشتر به بحث بسته ‌بندی این محصول در زمینه صادرات زیتون به خارج از کشور تاکید کرد و افزود: از مجموع محصول زیتون شهرستان رودبار 50 درصد به صورت کنسروی است.

"روغن زیتون" به عنوان یک محصول طبیعی از نظر کمی و کیفی بر اساس نوع و روش روغن ‌کشی، رسیدگی میوه، شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی دارای ترکیبات متغیری خواهد بود.

به طور کلی در روغن زیتون ترکیبات گلیسیریدی ( روغنی )، هیدروکربن‌ ها، توکرفرول‌ ها، الکل‌ها، استرول، ترکیبات معطر و اجزای متعدد دیگری وجود دارند، اغلب این ترکیبات دارای خواص بیولوژیکی گوناگونی هستند.

در بین اجزای تشکیل دهنده روغن زیتون اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک و پالمتیک از نظر کمی بالاترین درصد را دارند، مقدار زیاد اسید اولئیک نه تنها تأثیر زیادی در طعم روغن داشته بلکه منبع ایده ‌آلی برای تولید انرژی و عامل جلوگیری از بیماری‌ های قلبی و عروقی است.

بالا بودن مقدار رنگدانه‌ های کاروتنوییدی روغن زیتون و نسبت مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع، در پایداری این روغن بسیار موثر است.