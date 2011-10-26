1200 هکتار از اراضی شالیکاری انزلی به پرورش راتون اختصاص یافت

محمدرضا ملایی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مراقبتهای انجام گرفته و وضعیت رشد و نمو مناسب پیش بینی می شود 768 تن محصول از این گونه اراضی استحصال شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه "برنج" به منزله یکی از گیاهان استراتژیک نقش مهمی در تامین امنیت غذایی جوامع آسیایی از جمله ایران دارد، اظهارداشت: افزایش تولید برنج برابر با داشتن امنیت غذایی است.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی گفت: زراعت راتون یکی از راه ‌های افزایش محصول برنج است که علاوه بر افزایش محصول، افزایش درآمد کشاورزان و استفاده بهینه از منابع را نیز دربردارد و این کار نیازمند توجه ویژه به مسایل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول اصلی است.

وی با بیان اینکه با مدیریت صحیح محصول اصلی می ‌توان به محصول راتون دست یافت، اظهارداشت: دوره رشد محصول راتون بسیار کوتاهتر از دوره‌ رشد محصول اصلی است و رسیدن آن تنها در 25 تا 65 درصد زمان لازم برای محصول اصلی صورت می‌ گیرد.

ملایی ادامه داد: کیفیت بهتر برنج سفید تولیدی، درآمدزایی، اشتغال فصلی و بهره وری بیشتر از شالیزارها مهمترین مزایای پرورش راتون است.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی با بیان اینکه زمان پرورش راتون که به زبان محلی به آن " شابج یا ورزکی " گفته می شود حدود دو ماه است، یادآورشد: به خوشه های برنجی که برروی ساقه های به جا مانده از برداشت اول برنج می روئید راتون گفته می شود.