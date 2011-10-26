محمدرضا ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار 493 هکتار جزو سطوح توسعه ای و پنج هزار و 623 هکتار به صورت نظارتی بوده که محصولاتی از نظیر راتون، سورگوم، جو، تریتیکاله، پاچ باقلا، باقلا برکت، سبزیجات برگی، سبزیجات غده ای، کلزا و شبدر را شامل می شود.

وی تصریح کرد: همچنین برای تشویق کشاورزان مقدار هزار و 673 کیلوگرم انواع بذور از قبیل شبدر، سورگوم، سبزیجات و کلزا از سوی مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: این میزان سطح زیرکشت نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: در استان گیلان به ویژه به علت محدود بودن زمین های قابل کشت می توان با افزایش تعداد دفعات کشت به دلیل وجود شرایط اکولوژیکی مناسب، کشت دوم یا همان کشت بعد از برداشت برنج را به عنوان یک راهکار برای کشاورزی پایدار و همچنین افزایش تولید به کشاورزان توصیه کرد.

ابراهیم زاده اظهارداشت: با استفاده از عامل زمان می توانند بدون متحمل شدن هزینه های اضافی و با استفاده نهاده های موجود تولید بیشتری کنند، از این رو تناوب در کشت نه تنها موجب ضعف خاک نمی شود بلکه از اصول کشت پایدار بوده و استفاده از بقولات به عنوان کشت دوم در تناوب، موجب کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی و در نتیجه حفظ محیط زیست می شود.

وی یادآورشد: کشت دوم همچنین موجب کنترل آفات، بیماری ها، علف های هرز، تقویت زمین و بهبود وضع اقتصادی کشاورزان خواهد شد.