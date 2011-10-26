پیشرفت فیزیکی فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب رشت 87 درصد است

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی برنامه ریزی به عمل آمده با رفع نواقص الکتریکی و تکمیل ابنیه، فاز نخست تصفیه خانه وارد مدار بهره برداری می شود.

وی با اشاره به اینکه از52 ایستگاه پمپاژ چهار ایستگاه حیاتی و ضروری شناسایی و فعالیتها بر این ایستگاه ها متمرکز شده، از اجرای 395 کیلومتر از هزار و 365 کیلومتر شبکه فاضلاب شهر رشت خبرداد.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان همچنین مهمترین نقاط اجرایی در مرحله نخست برای بهره مندی از فاضلاب بهداشتی را مناطق رشتیان، علی آباد، چمارسرا، پارک نیک مرام، باقرآباد، سیاه اسطلخ، خیابان مطهری، خیابان امام(ره)، ساغریسازان، منظریه، سردار جنگل و خیابان سعدی عنوان کرد.

وی افزود: در مرحله دوم مناطق بهره مند از این طرح شامل شهرک گلسار، بلوار دیلمان، شهرک شهید بهشتی، بلوار شهید انصاری، خیابان شهدا، خیابان فلسطین، امین الضرب، ژاندارمری، حمیدیان، بلوار دانشجو، استقامت، معلولین، فلکه رازی و فلکه گاز است.

روشن روان بیان داشت: برای اجرای این طرح بزرگ و گسترده تاکنون 891 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و بانک جهانی هزینه شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان استان در جذب اعتبارات پروژه های آب و فاضلاب بر لزوم اطلاع رسانی صحیح رسانه ها در این زمینه تاکید کرد.

مدیرعامل آبفای گیلان اظهار داشت: اجرای پروژه های آب و فاضلاب در رشت بنا به دلایل مختلف آب و هوا، جنس زمین، معابر کم عرض و هزینه های بالا در شهرهای ساحلی و توریستی سخت و دشواراست.

وی همچنین با اشاره به اهداف این پروژه در افق طرح 1405 ‏‌و پیش بینی حجم 200 هزار و 500 متر مکعب برای تصفیه خانه فاضلاب رشت، یادآورشد: این طرح با 52 ایستگاه پمپاژ و بالا آورنده، هزار و 365 کیلومتر خطوط انتقال، شبکه های فرعی و اصلی نیازمند واگذاری 57 قطعه زمین بوده که برآورد هزینه اجرای آن دو هزار و 427 میلیارد ریال است.