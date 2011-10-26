شایستگی برخی بازیکنان شاهین برای حضور در تیم ملی/از حرفهایم سوء برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی سه شنبه شب بعد از پیروزی سه بر یک تیمش در مقابل نیروی زمینی تهران در کنفرانس خبری بعد از بازی اظهارداشت: بنده به تیم ملی و کادر فنی این تیم احترام خاصی قائل هستم واز صحبت هایی که در بازی قبل در مورد کادر فنی تیم ملی انجام دادم، سوء برداشت شد.

وی افزود: در صحبتهای قبلی من در مورد دعوت نکردن بازیکنان ارزنده شاهین به تیم ملی این طور بیان کردم که گویا چشم هایی وجود دارد که تحت تاثیر شرجی بوشهر آب مروارید گرفته و نمی گذارد همکاران کی روش به درستی بازیکنان لایق شاهین را ببینند .

سرمربی شاهین بوشهر با بیان اینکه دلیلی ندارد به مجموعه کادر فی تیم ملی توهین کنم، افزود: دروازه بان دوم شاهین هم اکنون مصدوم است و با دعوت طالب لو به تیم ملی حتی ممکن است متضرر شوید اما به دلیل داشتن عرق ملی برایمان تیم ملی نسبت به شاهین در اولویت است .

کریمی درمورد بازی نیز گفت: نیروی زمینی تهران هم اکنون در لیگ آزادگان در صدر گروه خود قرار دارد و در بازی امروز هرچند از ما شکست خوردند اما بازی قابل قبولی ارائه دادند.

وی افزود: نیروی زمینی به لحاظ تجربه تجربه کمتری نسبت به ما داشت و در این بازی اسیر تجربه بازیکنان ما شد.

دیدار تیم های شاهین بوشهر و نیروی زمینی تهران از سری مسابقات جام حذفی کشور با نتیجه سه بر یک به نفع شاهین بوشهر به پایان رسید.