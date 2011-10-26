45 درصد مشترکان آبفای گیلان قبوض آب بها را غیرحضوری پرداخت می کنند

سید محسن حسینی سالکده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سامانه ای برای اعلام آخرین مبلغ بدهی به همراه شناسه قبض پرداخت به مشترکان از طریق پیامک اظهارداشت: مشترکان با اعلام شماره اشتراک و منطقه خود شناسه را دریافت و از طریق اینترنت و یا دستگاه های خودپرداز نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند.



وی همچنین درخصوص تشویق و ترغیب مشترکان برای پرداخت های غیرحضوری اعلام کرد: با برگزاری مراسم قرعه کشی بین مشترکانی که پرداخت غیرحضوری دارند و یا مذاکره با بانک ها برای ارتقای سیستم های خود و همچنین تشویق مشترکان به استفاده از دستگاه های POS موجود در مناطق و غیره از اقدامات قابل توجه در جلب رضایت مشترکان و تکریم ارباب رجوع است.



سرپرست معاونت خدمات مشترکان و امور درآمد آبفای گیلان ادامه داد: در پنج ماهه نخست سال جاری از 495 هزار و 558 فقره قبض وصولی 226 هزار و 19 فقره به صورت غیرحضوری بوده که 45 درصد پرداخت ها در سطح استان را شامل می شود و نسبت به میانگین کشوری درصد مطلوبی است.