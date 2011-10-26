سازمان لیگ توجه چندانی به لیگ یک ندارد/ کم تجربه بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی روزبهانی سه شنبه شب بعد از شکست سه بر یک تیمش در مقابل شاهین بوشهر در کنفرانس خبری بعد از بازی در جمع خبرنگاران افزود: برخی بازیکنان که در لیگ یک بازی می کنند از کیفیت به مراتب بهتری نسبت به بازیکنان لیگ برتر برخوردارند که نمونه آن بازیکنان لیگ یکی نفت تهران و صبای قم هستند.

وی کم تجربگی بازیکنانش را عامل شکست تیمش عنوان کرد و اظهارداشت: تیم جوان و جنگنده ای داریم اما تجربیات بازیکنان شاهین نسبت به تجربه بازیکنان جوان ما بیشتر بود.

سرمربی نیروی زمینی تهران با بیان اینکه تیمش تجربه کافی برای بازی با تیمهای بزرگ لیگ برتری را ندارد، گفت: در نیمه اول توانستیم بازی را مدیریت کنیم و اگر بازیکنانم قدر موقعیتهای به دست آورده را می دانستند می توانستیم پیروز میدان باشیم .

روزبهانی اضافه کرد: در نیمه دوم به علت کم تجربگی محض با ورود پتروویچ گل اول را دریافت کردیم که این شرایط سبب شد شیرازه تیم ما از هم بپاشد .

وی با تشکر از برگزاری عوامل این بازی، اظهارداشت: انتظار نداشتیم در بوشهر این گونه شایسته از ما پذیرایی شود که نشان می دهد این شهر در میزبانی سرآمد است .

دیدار تیمهای شاهین بوشهر و نیروی زمینی تهران از سری مسابقات جام حذفی کشور با نتیجه سه بر یک به نفع شاهین بوشهر به پایان رسید.