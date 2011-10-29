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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۰

روشن روان در گفتگو با مهر:

استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب تضییع حقوق شهروندی است

استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب تضییع حقوق شهروندی است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان گیلان استفاده غیرمجاز از شبکه آب و فاضلاب را تضییع حقوق شهروندی دانست و گفت: این امر زمینه ساز ورود آلودگی به شبکه آبرسانی است.

حمید روشن روان در گفتگو با خبرنگار مهر از شهروندان و رسانه ها خواست با اطلاع رسانی به موقع به شرکت آب و فاضلاب در مقابل انشعابات غیرمجاز بایستند و شرکت نیز با افراد خاطی برخورد کرده و مجدانه پیگیر این امر است. 

وی در ادامه با اشاره به حساسیت تصفیه خانه بزرگ آب گیلان برای تأمین آب شرب بهداشتی و سالم برای استفاده شهروندان اجرای فاز دوم این تصفیه خانه به روش BOT را  ضروری دانست و اظهارداشت: طرح ساخت مدول دوم و بهینه سازی مدول اول تصفیه خانه آب سنگر به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) با برآورد هزینه 450 میلیارد ریال در مرحله اجراست.

مدیرعامل آبفای گیلان گفت: محل اجرای این پروژه حدود 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر رشت بوده و دوره احداث و بهره برداری آن 30 سال پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اهداف و اقدامات شرکت در راستای بهره برداری بخشی از سیستم فاضلاب بهداشتی رشت اظهار داشت: با بررسی های بعمل آمده بهترین روش برای اصلاح طرح فاضلاب رشت اجرای مرحله ای است که باید بصورت موضعی برای بخش های قابل اجرا، انجام شود.

روشن روان اظهارداشت: در این راستا با تشکیل تیم مدیریتی - اجرایی و استفاده از کارشناسان زبده شرکت، پس از زون بندی مناطق رشت پروژه ها و مناطق قابل بهره برداری با توجه به نزدیکی به محل تصفیه خانه فاضلاب شناسایی و فعال شدند.

وی همچنین یادآورشد: با توجه به رویکرد شرکت در سال جهاد اقتصادی پس از اصلاح، بازسازی، لایروبی و بهره برداری به طول حدود 18 کیلومتر از شبکه های فاضلاب از قبل اجرا شده، هفت هزار و 250 انشعاب فاضلاب واگذار و نصب می شود.

کد مطلب 1443659

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