تدوین طرح افزایش سرمایه گذاری صنایع کشور در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری سه شنبه شب در حاشیه سفر یک روزه خود به عسلویه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زیر مجموعه وزارت صنعت، تجارت و معدن در دو پروژه بزرگ منطقه عملیاتی پارس جنوبی مشارکت فعال دارد .

وی، طرح توسعه فازهای 14و 17 و 18 دو پروژه مهم یاد شده خواند و افزود: در سفر به عسلویه، روند پیشرفت این دو پروژه را بررسی کردیم، در پروژه فاز 17 و 18 پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده اما در مورد فاز 14 باید کار با سرعت بیشتری دنبال شود .

غضنفری با بیان اینکه در سفر به عسلویه چگونگی مدیریت آزادتر ایدرو برای پیشرفت بیشتر در کارها و پروژها بررسی شد، تصریح کرد: منطقه ویژه پارس، یک فرصت استثنایی و بی بدیل برای ایران محسوب می شود و هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی امکان سرمایه گذاریهای بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: نرخ بازگشت بسیار خوبی نیز در سرمایه گذاریهای این حوزه عملیاتی وجود دارد .

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به پیش بینیهای انجام شده و تحلیل کارشناسان و متخصصان اقتصادی با در نظر گرفتن نرخ بازگشت بالای سرمایه، از تمامی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح ملی توسعه میدان گازی پارس جنوبی برای فعالیت در این منطقه دعوت می کند .

وی گفت: استخراج گاز و تبدیل آن به محصولات پتروشیمی می تواند زنجیره بزرگی از سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم کند و به طور قطع در صنایع پایین دستی پتروشیمی و همچنین در حوزه های اصلی نفت و گاز، با ارائه تسهیلات ویژه از بخش خصوصی حمایت می کنیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس اصل 44 قانون با توجه به اینکه این وزارتخانه شرایط ورود به سرمایه گذاری را ندارد از این رو با فراهم آوردن شرایط لازم و ارائه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، زمینه تشویق سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی را مهیا می کنیم و سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی می توانند از تسهیلات ارزی این وزارتخانه و صندوق ملی استفاده کنند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، سه شنبه در سفر یک روزه به عسلویه از فازهای جدید و در حال ساخت پارس جنوبی دیدن کردند.