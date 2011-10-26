هرساله 10 درصد از افراد زیر پوشش بهزیستی باید توانمند شوند

کبانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهزیستی باید مدافع حقوق معلولان و مددجویان باشد، افزود: هم اکنون برخی از ادارات از وظایف بهزیستی و اینکه این سازمان باید برای معلولان و اقشار زیر پوشش اقدام کند می پرسند و بهزیستی نیز باید از سایر ادارات در مورد حقوق اقشار زیرپوشش خود از جمله معلولان اعم از وضعیت مناسب سازی، اشتغال معلولان، مددجویان، سایر امور سئوال و همچنین دفاع کند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد اشتغال، بیمه های تکمیلی، مستمری ها و مراکز تحت نظارت نیز تاکید کرد و اظهارداشت: نقش بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی تعیین کننده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه نقش بهزیستی در پیشگیری از معلولیت‌ ها و آسیب‌ های اجتماعی انکارناپذیر است، گفت: نقش نهاد بهزیستی با توجه به وظایف و مسئولیت های که به عنوان یک نهاد حمایتی در جامعه برعهده دارد، در کاهش آسیب های اجتماعی تعیین کننده است.

وی اظهار داشت: انگیزه و روحیه خدمت رسانی به افراد معلول و کم توان در بهزیستی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کارکنان این نهاد به خوبی به این مساله آگاه هستند.

کوچکی نژاد تصریح کرد: عوامل اجتماعی اثرهای نامطلوب خود را بیشتر بر سلامت طبقات پائین جامعه می گذارد بنابراین به این طبقات باید توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام و در افق چشم انداز، سیاست بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت، رفع فقر و تحقق عدالت اجتماعی تاکید شده و بر این اساس رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان توسعه پایدار در کشور مد نظر است.