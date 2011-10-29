8 هزار مددجوی کمیته امداد گیلان از خدمات مشاوره بهره مند شدند

عباس لنگرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نیمه نخست امسال هشت هزار و 225 نفر از مددجویان کمیته امداد با مراجعه به مراکز مشاوره و راهنمایی کمیته امداد در زمینه های شغلی، تحصیلی، ازدواج، خانواده و تربیت فرزندان در بیش از 10 هزار جلسه از خدمات مشاوره ای و راهنماییی فردی این نهاد بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه زنان چهار برابر بیشتر از مردان برای دریافت خدمات مشاوره ای و راهنمایی به مراکز مشاوره کمیته امداد مراجعه کردند، اظهارداشت: مرگ یکی از اعضا، فروپاشی خانواده به دلیل طلاق، نقل مکان و دیگر مسائل مربوط به خانواده از مهمترین مشکلات زنان تحت حمایت است.

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد گفت: مشکلات شغلی، آموزشی، مسکن، مشکلات مرتبط مددجویان با دستگاه های قضایی و جزائی و دیگر مسائل روحی، روانی و اجتماعی را از دیگر مشکلاتی عنوان کرد که برخی از مددجویان با آنها روبرو هستند.

وی ادامه داد: در این مدت از مجموع مراجعان بخش خدمات مشاوره ای هزار و 315 نفر به طور کامل درمان و هزار و 448 نفر دیگر تحت درمان هستند.