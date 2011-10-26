30 درصد قانون جامع حمایت از معلولان اجرایی شد

رحیم تکاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال 1383 قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس تصویب شد، افزود: این قانون کاملترین قانون ها در کشورهای مختلف دنیاست که به تصویب رسیده اما تنها 30 درصد این قانون اجرایی شده و اجرایی شدن کامل آن به یک عزم و اراده ملی نیاز دارد.

وی همچنین با بیان اینکه 67 درصد از آگاهی انسانها از طریق حس بینایی به دست می آید، اظهارداشت: نابینایان این مشکلات را پشت سر گذاشته و ناتوانی را به توانمندی تبدیل می کنند.

معاون بهزیستی گیلان با اعلام اینکه برای تساوی و عدالت در فضاها، محیط های شهری و عمومی باید مناسب سازی ایجاد کرد تا همه معلولان بتوانند از این اماکن بهره گیری کرده و این گونه نباشد که فقط قشر خاصی بتوانند استفاده کنند و 10 درصد از جامعه که دچار معلولیت هستند نتوانند از فرصت ها بهره مند شوند.

وی یادآورشد: هم اکنون دو تشکل غیر دولتی مردمی در استان فعال است که مدیران این تشکل ها از معلولان نابینا هستند و کارهای خود و جامعه نابینا همانند مددکاری، خدمات فرهنگی، خدمات رفاهی و غیره را به انجام می رسانند.