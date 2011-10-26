100 طرح در همایش تخصصی سرمایه گذاری گیلان ارائه می شود

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ها در این همایش به صورت PFS و باید به سه زبان انگلیسی، روسی و عربی ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مساعد گیلان برای سرمایه گذاری بر لزوم جذب سرمایه گذار در استان تاکید کرد و اظهارداشت: هدف از برگزاری این همایش رسوخ سرمایه به استان بوده و این منوط به متوجه ساختن اذهان مردم، مسئولان و سرمایه گذاران به اهمیت موضوع است.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان به دو روش متعارف و جدید برای جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در روش متعارف با دعوت از سرمایه گذار ولی در روش جدید می توان از طریق جذب مشاور که با کانون های سرمایه گذاری در ارتباط هستند اقدام به جذب سرمایه گذاری کرد.

وی به مزیت های جغرفیایی اقتصادی، زیر ساختی تجاری و خدماتی اشاره کرد و افزود: برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور نوستراک، همجواری با کشورهای آسیای میانه از طریق خاکی و آبی، برخورداری از منابع طبیعی، جنگل های انبوه، اقلیم مستعد، خاک حاصلخیز کشاورزی، تالاب منحصر بفرد انزلی و سواحل زیبای دریایی از مهمترین مزیت های اقتصادی استان است.

نوری ادامه داد: جاری بودن رودخانه های دائمی و پرآب سفیدرود، پلرود، کرگانرود، شفارود و غیره، وجود منطقه آزاد انزلی، قطب تجاری و کشاورزی از دیرباز تاکنون، آب وهوای معتدل و طبیعت زیبا، دسترسی دریایی به بنادر آستراخان و روسیه و کوتاهی مسیر حمل و نقل از طریق گیلان از دیگر مزیت هاست.



وی همچنین با اشاره به مزیت های تولیدی و اقتصادی گیلان گفت: این استان از قطب های صنعتی کشور به ویژه در صنایع تبدیلی کشاورزی، دریایی، صنایع دارویی، سلولزی و نساجی است.

رئیس اقتصاد و دارایی گیلان یادآورشد: برخورداری از مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی، وجود صنایع بزرگ همچون کاغذ، نساجی و فولاد، وجود شهرک ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده و آماده کار در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نیروی کار ارزان از ویژگی های مهم استان برای سرمایه گذاری است.