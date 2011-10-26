ولایت فقیه راه تحقق برپایی حکومت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی ‌نژاد شامگاه سه‌ شنبه در دیدار علما و روحانیون استان خراسان جنوبی تلاش دولت در مسیر خدمت به ارزش‌های الهی و فرهنگ دینی و قرآنی مردم را موضوعی اعتقادی دانست و بر ادامه این راه با قوت بیشتر و بدون منت تاکید کرد.

وی عالمان دینی را ترویج ‌دهندگان اسلام ناب محمدی(ص) دانست و اظهار داشت: دولت تلاش کرده بخش قابل توجهی از بودجه را به تقویت مسایل فرهنگی و دینی اختصاص دهد.

وی بیان داشت: باید توجه داشت که در طول چهار، پنج سال نمی‌ شود. بی ‌توجهی‌ های 50 و 60 ساله را جبران کرد اما دولت مصمم است این مسیر را در حد توان ادامه دهد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ ایم ، ادامه داد: تحولات جهانی مسئولیت ملت ایران و علمای دینی را مضاعف کرده است.

احمدی نژاد عنوان کرد: مارکسیست به تاریخ پیوست و به موازات آن جریان اومانیستی لیبرال که محصول بیرونی آن نظام سرمایه ‌داری و دمکراسی است و نسبت به مارکسیست‌ها فریبنده‌ تر و تاثیرگذارتر عمل کردند به فضل الهی در عمل به پایان راه رسیده است و امروز جهان نیازمند راه و اندیشه جدیدی است.

وی با بیان اینکه اندیشه و راه غیرالهی نمی ‌تواند بشریت را به سعادت و رستگاری برساند، اظهار داشت: امروز دنیا دچار خلاء تئوریک است چرا که در دو دهه گذشته هیچگونه زایش فکری بوجود نیامده و در چنین شرایطی تنها نظام جایگزین وضع فعلی جهان آن چیزی است که ملت ایران 1400 سال است که به دنبال حاکمیت آن هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه پاکی، عدالت، کرامت و توحید خواسته همه ملت‌ها است، تصریح کرد: امروز یک فرصت تاریخی بوجود آمده تا آرزوی انبیاء و اولیاء الهی را برآورده سازیم و باید توجه داشت که اگر فرصت را از دست بدهیم دیگران مجددا در قالب و چهره جدیدی اندیشه ضد انسانی خود را عرضه کرده و بر جهان و بشریت مسلط خواهند شد.

وی مسئولیت اصلی حوزه‌های دینی را پاسخ به نیازهای اصلی بشری دانست و گفت: کسانی در تاریخ ماندگار هستند که در مرزهای پاسخ به نیازهای بشری حرکت کنند.

احمدی ‌نژاد عنوان کرد: امروز زمان آن است که ابعاد و ویژگی‌های حکومت جهانی و اندیشه امام هستی را در داخل و خارج کشور تبیین و ترویج کنیم، چرا که حل مسایل جهانی نیازمند راه‌حل‌های الهی و آسمانی است.

وی بیان داشت: بی ‌تردید هر جا که حقیقت امام و انسان کامل مطرح شود همه فطرت‌های پاک از آن استقبال خواهند کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین ماموریت شیطان این است که ذهن و قلب انسان‌ها را از امام هستی غافل کند، ادامه داد:‌ انسان زمانی که از یاد امام غافل شود، دیگر مهم نیست که مشغول چه عملی است.

احمدی‌ نژاد با بیان اینکه برخی انسان‌های کوچک و کوته‌ فکر زمانی که از حکومت جهانی سخن گفته می ‌شود، آن را در مقابل ولایت فقیه عنوان می ‌کنند، تصریح کرد: معتقدیم ولایت فقیه راه تحقق حکومت جهانی است و نظام ولایت فقیه دعوت بشریت به امام عصر(عج) و برپایی حکومت جهانی است.

رییس جمهور اضافه کرد: امروز فرصت بزرگ تاریخی در اختیار ملت ایران قرار گرفته تا اندیشه و مکتب نجات ‌بخش خود را به ملت‌ها معرفی کند و در ایجاد این فرصت نقش امام راحل و رهبری عزیز بر همگان واضح و مبرهن است.

احمدی ‌نژاد گفت: دشمنان و بدخواهان قصد دارند ملت ایران را به مسایل فرعی مشغول کنند که باید در مقابل آن هوشیار بوده و در مسیر برپایی حیات طیبه و سعادت و پیشرفت گام برداشت.