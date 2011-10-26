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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

نقش خلاقیت‌های هنری در معرفی مازندران

نقش خلاقیت‌های هنری در معرفی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری مازندران گفت: برای معرفی روز مازندران، ارائه خلاقیتهای هنری بسیار اثرگذار است.

عزیزالله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن روز مازندران، این روز را یکی از روزهای مهم در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری این مرکز دانست.

وی با اشاره به تأثیر هنر در رشد و اشاعه فرهنگ بومی استان افزود: برگزاری روز مازندران خلاقیت می خواهد و خلاقیتهای هنری می تواند در معرفی و ماندگاری این رویداد مهم استانی تأثیرگذار باشد.
 
محمدپور افزود: به مناسبت 14 آبان روز مازندران، عصر شعر و موسیقی بومی با حضور هنرمندان پیشکسوت استان برگزارمی شود.
 
مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و عکس و اجرای دو نمایش برگزیده جشنواره استانی تیرنگ در غرب و مرکز استان به مناسبت روز مازندران در استان، اظهار داشت: هنرمندان نقاس و عکاس مازندران برای تولید آثار هنری با موضوع دیدنی های مازندران به سفر طبیعت گردی می روند.
 
وی، کاریکاتور را از مؤثرترین هنرها  برای بیان بسیاری از  مشکلات و کاستی های موجود در استان بیان کرد و افزود: در نظر داریم با بهره گیری از توانمندی هنرمندان کاریکاتوریست، یک تابلو شامل مجموعه آثار شش نفر از کاریکاتوریست های این مرکز با عنوان سفر به مازندران و با موضوع مشکلات و معضلات موجود در استان، اجرا و در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهیم.
 
 
کد مطلب 1443669

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