عزیزالله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن روز مازندران، این روز را یکی از روزهای مهم در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری این مرکز دانست.

وی با اشاره به تأثیر هنر در رشد و اشاعه فرهنگ بومی استان افزود: برگزاری روز مازندران خلاقیت می خواهد و خلاقیتهای هنری می تواند در معرفی و ماندگاری این رویداد مهم استانی تأثیرگذار باشد.

محمدپور افزود: به مناسبت 14 آبان روز مازندران، عصر شعر و موسیقی بومی با حضور هنرمندان پیشکسوت استان برگزارمی شود.

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و عکس و اجرای دو نمایش برگزیده جشنواره استانی تیرنگ در غرب و مرکز استان به مناسبت روز مازندران در استان، اظهار داشت: هنرمندان نقاس و عکاس مازندران برای تولید آثار هنری با موضوع دیدنی های مازندران به سفر طبیعت گردی می روند.

وی، کاریکاتور را از مؤثرترین هنرها برای بیان بسیاری از مشکلات و کاستی های موجود در استان بیان کرد و افزود: در نظر داریم با بهره گیری از توانمندی هنرمندان کاریکاتوریست، یک تابلو شامل مجموعه آثار شش نفر از کاریکاتوریست های این مرکز با عنوان سفر به مازندران و با موضوع مشکلات و معضلات موجود در استان، اجرا و در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهیم.



