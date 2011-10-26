مازندران از لحاظ تعداد کتابخانه های عمومی کشور از آخر سوم است

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ششماهه نخست امسال، تعداد 60 کتابخانه عمومی زیرپوشش این اداره کل بودند.

وی اظهار داشت: متوسط جمعیت به ازای هر کتابخانه در مازندران، 50 هزار و 219 نفر بوده که رتبه مازندران در ردیف 27 در کشور قرار دارد و رتبه نخست را استان یزد با 12 هزار و 172 نفر داراست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، زیربنای کتابخانه های عمومی تحت پوشش استان را 33 هزار و 730 متر مربع اعلام کرد و افزود: در این شاخص مازندران در رتبه دهم بوده و سرانه فضای کتابخانه ای به ازای هر 100 نفر جمعیت، 1.12 متر مربع است.

امامزاده با اشاره به اینکه مازندران از نظر تعداد صندلی در رتبه نهم قرار دارد و نسبت صندلی به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 20 صندلی است، تصریح کرد: در این زمینه هم استان یزد با81 صندلی برای هر 10 هزار نفر جمعیت در رتبه نخست قرار دارد.

وی با بیان اینکه مازندران از لحاظ برخورداری کتابخانه های عمومی استان از رایانه در رتبه ششم قرار دارد، یادآور شد: این استان از نظر تعداد نسخه کتاب در رتبه بیست و یکم بوده و نسبت کتاب به ازای هر 100 نفر جمعیت، 29 نسخه کتاب است که رتبه نخست را استان یزد با 137 نسخه کتاب داراست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه از نظر تعداد اعضای کتابخانه ها در رتبه چهارم کشور قرار داریم و نسبت تعداد عضو به ازای هر 100 نفر جمعیت باسواد، 3.5 نفر است، رتبه نخست را استان آذربایجان شرقی و استانهای تهران و خوزستان را در رتبه های بعدی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در ششماهه نخست امسال از نظر مراجعان به کتابخانه ها، دررتبه هفتم قرار داریم، اظهار داشت: رتبه نخست رادر این شاخص، آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است.

امامزاده یادآور شد: در نیمه نخست امسال مازندران از نظر امانت کتاب در رتبه پنجم بوده و نسبت تعداد امانت به ازای هر 100 نفر جمعیت با سواد، 54.4 نسخه کتاب است که رتبه نخست را استانهای خوزستان و آذربایجان شرقی دارد.

مازندران سه میلیون و 140 هزار نفر جمعیت دارد.

