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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

اجرای برخی مصوبات دولت در مازندران با مشکل مواجه شده است

اجرای برخی مصوبات دولت در مازندران با مشکل مواجه شده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه برخی مصوبات سفرهای دولت نهم و دهم در مازندران با مشکل اجرایی شدن مواجه شده است.

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت دولت در سفرهای استانی خود وعده‌های بسیاری به مردم داده، که برخی از آنها انجام شده و بسیاری با مشکلاتی در اجرا روبرو است.

وی گفت: دولت باید در این سفرهای چهارم، مشکلات و مسائل را  برطرف و تلاش او در راستای تحقق همه وعده‌ها و مطالبه بر حق مردم باشد.
 
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر دستاوردهای سفرهای استانی دولت، گفت: اینکه وزرا و معاونان آنها در نقاط مختلف کشور حضور پیدا می‌ کنند و از نزدیک با مشکلات مردم و آخرین وضعیت طرحها آگاه می ‌شوند، بسیار مثبت و پیش برنده است.
 
وی با مثبت ارزیابی کردن سفرهای دولت به بابلسر اظهارداشت: بسیاری از مصوبات سه سفر دولت به بابلسر عملیاتی و برخی نیاز به پیگیری بیشتر مسئولان برای اجرایی شدن دارد.
 
نجف نژاد، سفرهای دور چهارم را در جهت تلاش برای اجرایی شدن همه وعده ها برشمرد و افزود: دولت باید تلاش خود را در سفرهای دور چهارم به کار گیرد تا وعده‌هایی که در سفرهای پیشین داده، عملی شوند.
 
وی افزود: سفرهای  دولت در ذات خود بسیار مثبت و ارزشمند بوده و می‌تواند دستاوردهای فراوانی داشته باشد.
 
 
کد مطلب 1443672

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