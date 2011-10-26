تندیس و آلبوم تصاویر شهید مرحمت بالازاده رونمایی می شود

فرهنگ مستعد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با یادواره نوجوان شهید که در نهم آبانماه به صورت کشوری برگزار می شود برنامه های مختلفی برای معرفی این شهید به عنوان شهید شاخص سال 90 در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه نخستین یادواره شهید بالازاده در زادگاهش روستای "چای گرمی" از توابع شهرستان گرمی برگزار شد، عنوان کرد: به مدت یک هفته نیز در 10 شهرستان استان اردبیل با اجرای یادواره های مختلف یاد و خاطره این شهید گرامی داشته می شود.

برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی علمدار بصیر در اردبیل



به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) همزمان با این یادواره ها جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی با عنوان علمدار بصیر و مسابقه نقاشی با عنوان همکلاسی شهید ویژه شهید بالازاده در حال برگزاری است.

وی افزود: علاقه مندان به شرکت در این مسابقه ها تا پنجم آذر می توانند به سایت ویزه شهید بالازاده به آدرس http://balazadeh.ir مراجعه کنند.

مستعد انتشار ویژه نامه "نسل عاشورا"، تدوین کتاب، تهیه تندیس شهید بالازاده به صورت کاشیکاری شده و نیز ایجاد نمایشگاه را از سایر فعالیتها در جهت شناساندن این نوجوان شهید به جامعه عنوان کرد.

این مسئول همچنین با اشاره به شخصیت شهید بالازاده اظهار کرد: این شهید با اینکه سنی کمی داشت ولی راهش را آگاهانه و بدون احساسات انتخاب کرده بود و نیاز است به درستی به جامعه معرفی شود.

به گفته وی شهدا از جمله شهید بالازاده مردان عاشق آشنا به حقایق بودند که موفق به خلق حماسه های بزرگ شدند و باید به عنوان الگوی برتر شناخته شوند.

مستعد تصریح کرد: برای معرفی الگو به نوجوانان و جوانان با وجود این همه شهدا هیچ نیازی به معرفی شخصیتها و اسطوره های تاریخی نیست.

شهید مرحمت بالازاده در هفدهم خرداد ماه سال 1349 در یک کیلومتری تازه کند شهر انگوت در روستای "چای گرمی" شهرستان گرمی به دنیا آمد و در حالیکه 13 سال بیشتر نداشت با اجازه رسمی رئیس جمهور وقت(مقام معظم رهبری) عازم جبهه های مبارزه حق علیه باطل شد و بعد از سه سال حضور در جنگ تحمیلی در 21 اسفند سال 1363 در جریان عملیات بدر به شهادت رسید.





















