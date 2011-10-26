10 هزار جلد کتاب بیماری تب مالت بین دانش آموزان مدارس خاش توزیع شد

ملک حسین ریگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حفظ و حراست از سرمایه های دامی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی در جامعه در اولویت کاری دامپزشکی قرار دارد.

وی گفت: کنترل و پیشگیری بیماری های دامی و قابل انتقال بین انسان و دام، نظارت شرعی بر ذبح دام و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی به صورت مستمر و شبانه روزی توسط کارشناسان این اداره انجام می شود.

وی حضور کارشناسان دامپزشکی در مدارس و دیدار و آموزش چهره به چهره دانش آموزان در خصوص بیماری تب مالت را یکی از اهداف این اداره در جهت انجام کارهای اطلاع رسانی، آموزشی و آگاه سازی در سطح جامعه برشمرد.

مدیر اداره دامپزشکی شهرستان خاش افزود: از آنجا که اقدامات پیشگیرانه نقش بسیار مهم و موثری در کاهش ابتلا به بیماری ها و جلوگیری از هزینه های بسیار سنگین و در بعضی موارد جبران ناپذیر در درمان بیماری ها داشته برای بالا بردن سطح آگاهی ها برنامه های آموزشی همگانی از طریق صدا و سیما و جراید و توزیع کتب و مطالب آموزشی در سطوح مختلف از جمله بین دانش آموزان را در حال اجرا داریم.