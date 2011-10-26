درآمد فروش ساختمان های مازاد اداره ها در سیستان و بلوچستان هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: مدیران می توانند پنج درصد درآمد فروش املاک مازاد را برای رفاه کارکنان هزینه کنند.

وی گفت: به منظور برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها، دستگاه های اجرایی با شناسایی فضاهای مازاد اداری و فروش آنها می توانند از محل درآمد بدست آمده پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنند.

وی افزود: با توجه به ضرورت تهیه آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، فضاها و ساختمان های اداری استان مدیران ادارات باید آمار مربوطه را به روز رسانی و به استانداری اعلام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تصویب قانون دور کاری کارمندان، از مدیران استان خواست امکان انجام دور کاری کارکنان را به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کار در ادارات فراهم کنند.

در این جلسه مقررات مربوط به ساماندهی فضاهای اداری بررسی و به سوالات مدیران در این زمینه پاسخ لازم داده شد.