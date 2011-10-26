گروه با نوای کاروان مورد استقبال پرشور مردم چابهار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری عصر سه شنبه در حاشیه استقبال از گروه با نوای کاروان در میدان شهدای چابهار، اظهار داشت: این گروه با در دست داشتن پرچم سید الشهدا (ع)، در میدان شهدا تاسوعای حسینی بندر چابهار مورد استقبال مسئولین ادارات و نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشجویان و فرهنگیان، دانش آموزان و بسیجیان و روحانیت تشیع و تسنن قرار گرفتند و با شهدای حادثه تروریستی تاسوعای حسینی تجدید میثاق کردند.

وی گفت: به همین مناسبت 25 غرفه از ادارات و نهادها در محل پارک بهاران در ساحل دریا بزرگ بر پاشده که غرفه اداره تبلیغات اسلامی به نام بیداری اسلامی محصولات فرهنگی به مسئولین و بازدید کنندگان از قبیل قرآن مجید، سی دی قرآنی و کتب آموزشی قرآن اهدا می کند.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته بعد از نماز مغرب و عشاء برای بازدید علاقه مندان دایر است.

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی چابهار بیان داشت: سخنرانی افراد برجسته کشور و استان، مداحی، اجرای برنامه های ورزشی، برگزاری مسابقات متعدد و اهدا جوایز به برندگان، اجرای تواشیح، معرفی شهدای تاسوعای حسینی در چابهار، سخنرانی سرداران هشت سال دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و دلاورمردی بسیجیان و پاسداران انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در خاورمیانه، آمریکا و اروپا از جمله برنامه های بانوای کاروان خواهد بود.