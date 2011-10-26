ایران کشوری با فرهنگ غنی و تاریخ دیرینه است/ قدردانی از بورسیه تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار رئیس جمهور ویتنام ضمن قدردانی از تلاش های سفیرمان در توسعه مناسبات دو جانبه گفت : ارتقای سطح روابط با ایران برای ویتنام از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی افزود: ایران کشوری با فرهنگ غنی و تاریخ دیرینه است و مردم ویتنام بویژه نسل من علاقمند به گسترش مناسبات دو جانبه می باشند.

رئیس جمهور ویتنام گفت : چشم انداز روابط آینده بین ویتنام و ایران با توجه به روند مثبت فعلی بسیار نوید بخش می باشد.

"سانگ" با تاکید بر ادامه همکاری های نزدیک دو کشور در محافل بین المللی و منطقه ای و حمایت متقابل از مواضع مشترک یکدیگر افزود : ویتنام به عنوان عضو فعال جنبش عدم تعهد منتظر برگزاری اجلاس نم در ایران در سال2012 می باشد و من در حال برنامه ریزی برای سفر به ایران در آینده نزدیک هستم.

بر اساس این گزارش ، رئیس جمهور ویتنام از اعطای بورسیه به دانشجویان ویتنامی جهت تحصیل در ایران قدردانی کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان نیز روند توسعه مناسبات دو جانبه را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مثبت ارزیابی کرد و گفت : افزایش تبادل هیات های عالی رتبه می تواند نقشی مهم در تسریع همکاریها داشته باشد.

"سید جواد قوام شهیدی" افزود: سند حمایت از سرمایه گذاری اخیرا به امضاء رسیده و 3 سند پایه همکاری آماده امضا می باشند.

وی با با اشاره به نهایی شدن متن نقشه راه همکاری های اقتصادی گفت : امضا نقشه راه چارچوب لازم برای گسترش همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد. افزایش حجم مبادلات تجاری دو جانبه به 5 میلیارد دلار در سال 2020 یکی از اهداف پیش بینی شده در نقشه راه می باشد.

