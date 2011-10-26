کشورها ازسلاح های هسته ای استفاده نکنند/ ماه آینده نشست با سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ “خوزه تاوارز” به خبرنگاران گفت: کشورهای عضو اتحادیه آسه آن در سال ۱۹۹۵ پیمانی را مبنی بر دنبال نکردن ساخت سلاح های هسته ای به امضا رساندند که نه تنها همچنان به تعهد خود پایبند هستند بلکه سعی دارند برای داشتن دنیایی آرام و بهتر کشورهای دیگر به ویژه آنهایی که دارای سلاح هسته ای هستند را به نابودی و یا استفاده نکردن از آن ترغیب کنند.

تاوارز تصریح کرد: هرچند هیچ کدام از کشورهای عضو آسه آن به دنبال ساخت سلاح هسته ای نبوده و نیستند، اما اگر کشوری قصد تولید انرژی صلح آمیز هسته ای را داشته باشد کشورهای دیگر منطقه در صورت نیاز تکنولوژی و تجهیزات لازم را در اختیار آن کشور قرار خواهند داد.

وی ادامه داد: اتحادیه آسه آن و سازمان ملل متحد در نشست خود که قرار است طی ماه آینده میلادی در جزیره بالی اندونزی برگزار شود، اعلامیه جامعی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضا خواهند رساند که این اعلامیه دارای جزئیات زیادی است و از این رو در حال حاضر مفاد آن در دبیرخانه سازمان ملل متحد در حال بررسی قرار دارد.

تاوارز در پایان امضای این اعلامیه را زمینه ای برای همکاری های وسیع سازمان ملل متحد و اتحادیه آسه آن در آینده ای نزدیک عنوان کرد.