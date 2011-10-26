محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این میان فصول بهار و تابستان به دلیل برخورداری از شرایط جوی پایدار بیشترین آمار گردشگران را از آن خود کرده‌اند؛ اما سفر در فصل‌های پاییز و زمستان به دلیل مسائل آموزشی و همچنین سرمای هوا دچار رکود می‌شود.

وی افزود: فصل‌های پاییز و زمستان به ویژه آخرین فصل سال در زمینه سفر و گردشگری از اقبال چندانی برخوردار نیستند و همواره شاهد رکود صنعت گردشگری در این فصول از سال بوده‌ایم؛ این در حالی است این 2 فصل از ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری برخوردار هستند.

فراهانی با تاکید بر لزوم همراه سازی گردشگران با فصل سرما و مطرح شدن ظرفیت‌های گردشگری فصل زمستان گفت: از دلایل این رکود نبود اطلاعات کافی در خصوص گردشگری زمستانه است که تاثیر زیادی در کاهش آمار سفرهای فصل زمستان دارد.

استان های جنوبی مقصد گردشگران سرما

وی با ضروری دانستن فراهم‌سازی قابلیت‌های گردشگری زمستانه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این زمینه گفت: استان‌های جنوبی کشور مکان‌های مناسبی برای تبدیل شدن به مقاصد گردشگری در فصل سرما به شمار می‌روند.

فراهانی با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های شمالی، شمال‌غرب و غربی کشور در حوزه گردشگری زمستانه نیز افزود: وجود 2 رشته کوه ‌البرز و زاگرس که در استان‌های مختلف گسترده شده‌اند، زمینه مناسبی را برای علاقه‌مندان گردشگری در یخ و برف فراهم کرده است.

او گفت: در این زمینه بسیاری از استان‌های غربی کشور از ظرفیت‌های خوبی در حوزه ورزش‌های زمستانی همچون اسکی برخوردار هستند که معرفی این ظرفیت‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

پیست اسکی پاکل ظرفیت گردشگری سرما در استان مرکزی

فراهانی از پیست اسکی پاکل به عنوان مهمترین ظرفیت گردشگری زمستانه در استان مرکزی نام برد و اظهار کرد: هرساله پیست اسکی پاکل در شهرستان شازند به دنبال بارش برف سنگین برای استفاده علاقه‌مندان به ورزش اسکی آماده می‌شود.

وی ادامه داد: موقعیت طبیعی و جغرافیایی پیست اسکی پاکل موجب شده است علاوه بر مردم استان مرکزی علاقمندان به ورزش اسکی از استان‌های همجوار مانند همدان و لرستان و حتی سایر نقاط کشور به شازند سفر و از امکانات و تجهیزات این پیست استفاده کنند.

