به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز چهارشنبه بعد از فریضه مغرب در مسجد رفعت قم برگزار خواهد شد و آیت‌الله عبدالنبی نمازی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه کاشان که ارتباط زیادی با آن عالم ربانی داشته است، در این مراسم به سخنرانی می‌پردازد.



آیت‌الله میرزا احمد دشتی نجفی از مفاخر اسلام و عالم تشیع و به خصوص حوزه علمیه نجف اشرف بودند که از خرمن علم و معرفت و فقاهت علمای مبارز و عالی مقامی همچون سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا آقای اصطهباناتی، شیخ ابوالحسن مشکینی، شیخ موسی نجفی خوانساری، شیخ کاظم شیرازی، حاج آقا ضیاء الدین اراکی بالاخص سید عبدالهادی شیرازی خوشه چینی کرده و پس از سالها تلاش، سخت کوشی و علم آموزی و بعد از گذراندن دروس خارج فقه و اصول در سن 30 سالگی اجتهاد مسلم ایشان توسط مرحوم مشکینی (صاحب حاشیه بر کفایه)، مرحوم آقا ضیاء عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید عبدالهادی شیرازی مورد تأیید قرار گرفت.



آیت‌الله دشتی بعد از سال‌ها تدریس در حوزه شریف نجف اشرف و تربیت شاگردان بیشماری که اکنون هر کدام در جای جای عالم اسلام مشغول خدمت بوده و بعضاً از مدرسان بزرگ حوزة علمیه نجف اشرف و قم هستند، در سال 1350 هـ . ش با فشار و اذیت دولت عراق بر شیعیان و ایرانیان مقیم عتبات عالیات به ایران مراجعه کردند.



ایشان این بار راهی حوزه علمیه قم شدند تا به تربیت طلاب مکتب جعفری(ع) همت گمارند. این فقیه عالیقدر به تدریس دروس کفایتین، خارج فقه و اصول پرداختند. همچنین اثر گرانسنگ شرح الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه غوامض و ابهامات آن را با قلم عمیق و علمی خویش مکشوف ساخت که در پنج جلد چاپ شده است.(روضه البهیه اثر شهید ثانی است که شرحی بر لمعه الدمشقیه شهید اول است).



ایشان قریب به یک قرن ضمن فعالیت‌های علمی به امر تبلیغ اهتمام ویژه‌ای داشتند و تا پایان عمر شریف خود چند ماه از سال را در منطقه دشتی حضور داشتند و عموم مردم منطقه دشتی و جنوب ایران از زلال وجودش بهره مند بودند.



آیت‌الله میرزا احمد دشتی در سن 103 سالگی به دیار باقی شتافت و پس از تشییع پیکر آن عالم ربانی در قم، نماز میت به امامت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی اقامه شد و سپس پیکر ایشان در بقعه شهید مفتح حرم حضرت معصومه(س) آرام گرفت.