مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امکانات ورزشی ایجاد مسیر پیادهروی، دوچرخهسواری و کوهنوردی را شامل میشود.
وی با بیان اینکه منطقه قیزقلعه از توابع شهرستان ساوه در استان مرکزی قرار دارد، متذکر شد: این منطقه در جریان سفر هیات دولت به استان مرکزی به عنوان منطقه نمونه گردشگری مورد تصویب قرار گرفت.
رضوانی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای گردشگری در این منطقه از امکانات اقامتی، پذیرایی، تفریحی ورزشی و خدماتی به عنوان مهمترین زمینههای سرمایهگذاری در آن نام برد.
وی ادامه داد: از امکانات قابل اجرا میتوان به سوئیت، ویلا، واحدهای اقامتی ارزان، رستوران، کافیشاپ، فروشگاه، آلاچیق، کمپینگ، پارکینگ، سرویسهای بهداشتی، محوطهسازی، آبنما و پارکبازی کودکان اشاره کرد.
معاون گردشگری استان مرکزی با اشاره به انجام مطالعات امکانسنجی در این منطقه گفت: بازار اصلی هدف این منطقه محلی است، همچنین اراضی این منطقه با وسعت 30 هکتار دولتی است.
وی از آب، برق، گاز، تلفن و راهدسترسی به عنوان زیرساختهای مورد نیز تا ورودی منطقه نام برد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر این منطقه فاقد سرمایهگذار است و با مشخص شدن سرمایهگذار زیرساختهای مورد نیاز از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تامین میشود.
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