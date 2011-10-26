اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش سه روزه با حضور بیش از 400 کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی از کشور صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد.
متخصصانی از کشورهای آلمان، ترکیه، یونانف مقدونیه، قزاقستان و نماینده فائو در این همایش حضور دارند.
بررسی موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در آتش سوزیها، مدیریت و مبارزه با آتش سوزی، رفتارشناسی و مسائل اکولوژی آتش سوزی، مسائل اجتماعی و اقتصادی در آتش سوزی، کاربرد فناورین نوین احیای عرصه ها پس از آتش سوزی از جمله محورهای این همایش بین المللی است.
این همایش با حضور مسئولان کشوری و استانی، تعدادی ازمحققان، استادان دانشگاهی داخلی و خارجی، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط، شرکت های ارائه دهنده فنآوریهای نوین، تشکلهای مردم نهاد و اصحاب رسانه آغاز شد.
در روز سوم نیز طبق برنامه تعدادی از محققان، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به بازدید از عرصه های منابع طبیعی استان خواهند پرداخت.
این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.
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