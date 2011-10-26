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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۹

در گرگان/

اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی آغاز شد

اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه جنگل و محیط زیست ، صبح امروز در گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش سه روزه با حضور بیش از 400 کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی از کشور صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد.

 متخصصانی از کشورهای آلمان، ترکیه، یونانف مقدونیه، قزاقستان و نماینده فائو  در این همایش حضور دارند.

بررسی موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در آتش سوزیها، مدیریت و مبارزه با آتش سوزی، رفتارشناسی و مسائل اکولوژی آتش سوزی، مسائل اجتماعی و اقتصادی در آتش سوزی، کاربرد فناورین نوین احیای عرصه ها پس از آتش سوزی از جمله محورهای این همایش بین المللی است.

این همایش با حضور مسئولان کشوری و استانی، تعدادی ازمحققان، استادان دانشگاهی داخلی و خارجی، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط، شرکت های ارائه دهنده فنآوریهای نوین، تشکلهای مردم نهاد و اصحاب رسانه آغاز شد.

300 مقاله به این همایش بین المللی ارسال شد که در روزهای اول و دوم همایش  147 مقاله در قالب شفاهی و پوستری ارایه می شود.

در روز سوم نیز طبق برنامه تعدادی از محققان، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به بازدید از عرصه های منابع طبیعی استان خواهند پرداخت.
 
معاون عمرانی استاندار گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه اهداف این همایش گفت: از جمله اهداف این است تا محققان و شرکتها را با عملکرد مدیران در هنگام وقوع آتش سوزی آشنا کنیم.
 
عبدالرضا دادبود گفت: همچنین  یک تبادل ایده و نظر در موضوع آتش سوزی بین محققان و مجریان در سطوح منطقه ای و ملی صورت گیرد.
 
وی یادآورشد: علاوه بر این، اولویتهای پژوهشی که در این بخش در کشور وجود دارد بیشتر مورد دقت قرار گیرد.
 
دادبود گفت: در حاشیه همایش، نمایشگاهی از دستاوردها و فناوریهای نوین شرکتها پیش بینی شده است تا محققان با این دستاوردها بیشتر آشنا شوند.

این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.
کد مطلب 1443701

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