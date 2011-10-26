اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش سه روزه با حضور بیش از 400 کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی از کشور صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد.

متخصصانی از کشورهای آلمان، ترکیه، یونانف مقدونیه، قزاقستان و نماینده فائو در این همایش حضور دارند.

بررسی موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در آتش سوزیها، مدیریت و مبارزه با آتش سوزی، رفتارشناسی و مسائل اکولوژی آتش سوزی، مسائل اجتماعی و اقتصادی در آتش سوزی، کاربرد فناورین نوین احیای عرصه ها پس از آتش سوزی از جمله محورهای این همایش بین المللی است.

این همایش با حضور مسئولان کشوری و استانی، تعدادی ازمحققان، استادان دانشگاهی داخلی و خارجی، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط، شرکت های ارائه دهنده فنآوریهای نوین، تشکلهای مردم نهاد و اصحاب رسانه آغاز شد.

300 مقاله به این همایش بین المللی ارسال شد که در روزهای اول و دوم همایش 147 مقاله در قالب شفاهی و پوستری ارایه می شود.



در روز سوم نیز طبق برنامه تعدادی از محققان، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به بازدید از عرصه های منابع طبیعی استان خواهند پرداخت.

معاون عمرانی استاندار گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه اهداف این همایش گفت: از جمله اهداف این است تا محققان و شرکتها را با عملکرد مدیران در هنگام وقوع آتش سوزی آشنا کنیم.

عبدالرضا دادبود گفت: همچنین یک تبادل ایده و نظر در موضوع آتش سوزی بین محققان و مجریان در سطوح منطقه ای و ملی صورت گیرد.

وی یادآورشد: علاوه بر این، اولویتهای پژوهشی که در این بخش در کشور وجود دارد بیشتر مورد دقت قرار گیرد.

دادبود گفت: در حاشیه همایش، نمایشگاهی از دستاوردها و فناوریهای نوین شرکتها پیش بینی شده است تا محققان با این دستاوردها بیشتر آشنا شوند.



این همایش به مدت سه روز ادامه دارد.