200 هزار نفر از نمایشگاه کتاب اراک دیدن کردند

مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه سراسری کتاب اراک، از 25 مهر تا یکم آبان در محل دائمی نمایشگاههای غرب کشور در اراک برپا بود که مورد استقبال خوب مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از روش های فروش کتاب در این نمایشگاه بن کارت بود گفت: بیش از 200 میلیون تومان بن کارت در طول برگزاری برای خرید کتاب از نمایشگاه به فروش رفت که نشان از توجه و حضور مردم در نمایشگاه دارد.

مشایخی با اشاره به اینکه 40 درصد بازدیدکنندگان از نمایشگاه ساکن مرکز استان نبودند گفت: 60 درصد بازدیدکنندگان اراکی بودند و مابقی از شهرستان های استان آمدند.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه در محل دائمی امکان حضور بیشتر مردم را فراهم می کند گفت: با نظرسنجی هایی که از مردم و غرفه داران صورت گرفته تلاش می شود با رفع نواقص در جهت پویایی نمایشگاه قدم برداشته شود.