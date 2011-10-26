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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۷

مددی:

مواد مخدر صنعتی شیشه در استان مرکزی مصرف بالا دارد

مواد مخدر صنعتی شیشه در استان مرکزی مصرف بالا دارد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: مصرف موارد مخدر صنعتی در استان مرزکی افزایش یافته و بیش از موادی معتادان شیشه مصرف می کنند.

امید مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: شیشه خطرناکترین مواد مخدر صنعتی است که باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشید.
 
وی با برشمردن اهمیت نقش والدین و خانواده در کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: از سوی دیگر، میانگین سنی گرایش به اعتیاد در کشور و این استان ۲۳ سال است.

وی اولویت کار ستاد مبارزه با مواد مخدر را پیشگیری دانست و گفت: امسال ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی این استان با نظر مساعد استاندار مرکزی به حوزه پیشگیری از اعتیاد استان اختصاص یافته است.

مددی گفت:  اختصاص اعتبار و بودجه برای پیشگیری کافی نیست وباید خانواده ها در کنار همه دستگاهها در امر پیشگیری تلاش کنند.
کد مطلب 1443704

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