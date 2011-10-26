مواد مخدر صنعتی شیشه در استان مرکزی مصرف بالا دارد

امید مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: شیشه خطرناکترین مواد مخدر صنعتی است که باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشید.

وی با برشمردن اهمیت نقش والدین و خانواده در کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: از سوی دیگر، میانگین سنی گرایش به اعتیاد در کشور و این استان ۲۳ سال است.

وی اولویت کار ستاد مبارزه با مواد مخدر را پیشگیری دانست و گفت: امسال ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات فرهنگی این استان با نظر مساعد استاندار مرکزی به حوزه پیشگیری از اعتیاد استان اختصاص یافته است.