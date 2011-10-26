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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۸

زیرراهی خبر داد:

آزادسازی شش هکتار از اراضی رودخانه چهچکور بندرعباس

آزادسازی شش هکتار از اراضی رودخانه چهچکور بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان از آزادسازی شش هکتار از اراضی تصرف شده بستر رودخانه چهچکور توسط زمین خواران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زیرراهی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با پیگیریهای شرکت آب منطقه ای و همکاری مراجع قضایی و انتظامی این اراضی که شامل 15 باب مغازه و دیوار کشی غیر مجاز شده بود از چنگ زمین خواران آزاد شد.

وی ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف و حفاری در بستر رودخانه ها و مسیلهای آبراه ها ممنوع است و با متصرفان برخورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به اینکه تصرف بستر رودخانه ها باعث تغییر مسیر سیلاب و خسارت مالی و جانی می شود، افزود: قانونگذار به منظور حفظ و حراست از بستر رودخانه ها و تغذیه سفره های زیرزمینی و جلوگیری از بروز سیل، واگذاری آنها را ممنوع کرده است.

زیرراهی اضافه کرد: در حال حاضر طول رودخانه های شاخص استان یک هزارو پنج کیلومتر است که تاکنون 915 کیلومتر از آنها تعیین حد بستر و حریم شده  و بقیه نیز تا پایان سال جاری تعیین حد بستر و حریم می شوند.

انسداد پنج حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در کهورستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی در هفته جاری پنج حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در منطقه کهورستان مسدود شد.

زیرراهی افزود: ازاین پنج حلقه چاه سالانه یک میلیون متر مکعب آب برداشته میشد که با انسداد آنها این میزان آب به سفره های آب زیرزمینی برخواهد گشت.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای برای حفظ سفره های آب زیرزمینی، از هرگونه حفر و بهره برداری از چاههای غیرمجاز جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهارداشت: حفر چاه جدید در سفره های زیرزمینی که هم اکنون محل تامین آب و امرار معاش  کشاورزان منطقه است باعث به هم خوردن تعادل آب و محدودیت برداشت توسط کشاورزان دارای چاههای مجاز است به گونه ای که با گذشت زمان موجب خشک شدن چاههای کشاورزی می شود.

زیرراهی بیان داشت: شرکت آب منطقه ای استان با استناد به قانون توزیع عادلانه آب، با تمام توان از اضافه برداشت و حفر چاههای غیر مجاز جلوگیری می کند.

کد مطلب 1443705

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