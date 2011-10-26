آزادسازی شش هکتار از اراضی رودخانه چهچکور بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زیرراهی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: با پیگیریهای شرکت آب منطقه ای و همکاری مراجع قضایی و انتظامی این اراضی که شامل 15 باب مغازه و دیوار کشی غیر مجاز شده بود از چنگ زمین خواران آزاد شد.

وی ادامه داد: براساس قانون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف و حفاری در بستر رودخانه ها و مسیلهای آبراه ها ممنوع است و با متصرفان برخورد می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به اینکه تصرف بستر رودخانه ها باعث تغییر مسیر سیلاب و خسارت مالی و جانی می شود، افزود: قانونگذار به منظور حفظ و حراست از بستر رودخانه ها و تغذیه سفره های زیرزمینی و جلوگیری از بروز سیل، واگذاری آنها را ممنوع کرده است.

زیرراهی اضافه کرد: در حال حاضر طول رودخانه های شاخص استان یک هزارو پنج کیلومتر است که تاکنون 915 کیلومتر از آنها تعیین حد بستر و حریم شده و بقیه نیز تا پایان سال جاری تعیین حد بستر و حریم می شوند.

انسداد پنج حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در کهورستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی در هفته جاری پنج حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در منطقه کهورستان مسدود شد.

زیرراهی افزود: ازاین پنج حلقه چاه سالانه یک میلیون متر مکعب آب برداشته میشد که با انسداد آنها این میزان آب به سفره های آب زیرزمینی برخواهد گشت.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای برای حفظ سفره های آب زیرزمینی، از هرگونه حفر و بهره برداری از چاههای غیرمجاز جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهارداشت: حفر چاه جدید در سفره های زیرزمینی که هم اکنون محل تامین آب و امرار معاش کشاورزان منطقه است باعث به هم خوردن تعادل آب و محدودیت برداشت توسط کشاورزان دارای چاههای مجاز است به گونه ای که با گذشت زمان موجب خشک شدن چاههای کشاورزی می شود.

زیرراهی بیان داشت: شرکت آب منطقه ای استان با استناد به قانون توزیع عادلانه آب، با تمام توان از اضافه برداشت و حفر چاههای غیر مجاز جلوگیری می کند.