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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

دادبود در گفتگو با مهر:

اولین پایگاه زمینی و هوایی حریق شمال در گرگان ایجاد می شود

اولین پایگاه زمینی و هوایی حریق شمال در گرگان ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گلستان گفت: اولین پایگاه زمینی و هوایی اطفای حریق شمال کشور در گرگان ایجاد می شود.

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پایگاه دومین پایگاه اطفای حریق در کشور و اولین پایگاه در استانهای شمالی است که در حاشیه اولین همایش بین المللی حریق در عرصه های ملی در استان اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته آتش سوزی وسیعی در کشور و استان داشتیم و لزوم ایجاد چنین پایگاه در کشور احداث می شد تا بتوانیم مدیریت لازم برای اطفای حریق داشته باشیم.

وی عنوان کرد: البته این پایگاه تنها پایگاه نخواهد بود و در حال مطالعه برای ایجاد پایگاههای دیگری در عرصه ها هستیم.

دادبود گفت: امکان نشستن بالگرد در این پایگاهها وجود دارد و ساختمانهایی برای استقرار گردانهای ویژه برای صیانت وجود دارد.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به وقوع آتش سوزی سال گذشته در جنگل های استان گفت: اقدامات زیادی برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل های استان صورت گرفته است.

وی یادآورشد: برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران در سطح منطقه، کارگاه آموزشی در سطح ملی و 13 استان کشور در سازمان مدیریت بحران کشور از جمله اقدامات بوده است.

دادبود به تشکیل گروههای 22 نفره اطفای حریق در سطح استان اشاره کرد و گفت:  ایجاد گردانهای ویژه حوادث برای پیشگیری از حوادث نیز تشکیل شده است.

اولین همایش بین المللی حریق در عرصه های طبیعی با حضور 400 محقق از کشور و جهان صبح چهارشنبه در گرگان آغاز به کار کرد.

کد مطلب 1443707

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