49 هزار تن گردو در همدان برداشت شد

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارسال از 18 هزار و 215 هکتار سطح زیر کشت گردو در همدان، 17 هزار و 346 تن محصول برداشت شد.

شهبازی با بیان اینکه در سال گذشته 28 هزار هکتار باغ گردو در استان همدان دچار سرمازدگی شد، اظهار داشت: سرمازدگی باعث کاهش 117 هزار تنی محصول و کاهش 132 میلیارد تومانی ارز آوری این محصول شد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: به طور میانگین سالانه هفت هزار تن گردوی تولیدی در استان همدان به مصرف استان می رسد و بقیه صادر می شود

شهبازی گفت: استان همدان رتبه نخست تولید و رتبه دوم سطح زیر کشت گردو را بعد از استان کرمان به خود اختصاص داده است.

وی عملکرد بیشتر در هر هکتار را مهمترین عامل این موفقیت دانست و افزود: عملکرد بیشتر در هر هکتار در استان همدان وابسته به شرایط اقلیمی، توان فنی تولید کنندگان و ژنوتیپ های برتر گردو و رقم های با پتانسیل تولید بالا است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: در استان همدان از هر هکتار سطح زیر کشت گردو دو هزار و 851 کیلو گردو برداشت می شود در حالی که این میزان در استان کرمان یک هزار و 730 کیلو در هکتار است.

شهبازی یادآور شد: کاشت گردو در استان همدان سالانه 12 هزار متر مکعب آب مصرف می کند و27 هزار بهره بردار گردو در استان همدان فعالیت می کنند.