صحنه سرقت اراذل در مستند "مکث" بازسازی شد

اسلام فتحی تهیهکننده مستند "مکث" درباره آخرین قسمتی که از این برنامه به روی آنتن رفت، به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با عنوان سرقت مسلحانه 2 درباره پرونده دو تن از سارقانی سابقهداری بود که نحوه دستگیری و بخشهایی از اعترافات آنها در "مکث" نشان داده شد که برای بخش اول از تصویرهایی که مردم با تلفن همراه تهیه کرده بودند استفاده کرده و قسمتهایی را نیز بازسازی کردیم.
وی افزود: نکته جالب درباره این پرونده آزادیخواه خطاب شدن سارقان از سوی رسانههای خارجی همچون بیبیسی فارسی و صدای آمریکا است! در حالی که این افراد که سرانجام اعدام شدند با سابقه سرقت از پردیس کرج و دیگر جرمهای مرتکب شده، دو تن از اراذل سابقه دار به حساب میآمدند و این برداشت رسانههای خارجی جای سئوال داشت.
ساخت این قسمت از مستند "مکث" از خرداد ماه آغاز شد و شهریور به پایان رسید و شنبه 30 مهر ماه به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت.
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