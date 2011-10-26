صحنه سرقت اراذل در مستند "مکث" بازسازی شد

اسلام فتحی تهیه‌کننده مستند "مکث" درباره آخرین قسمتی که از این برنامه به روی آنتن رفت، به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با عنوان سرقت مسلحانه 2 درباره پرونده دو تن از سارقانی سابقه‌داری بود که نحوه دستگیری و بخش‌هایی از اعترافات آنها در "مکث" نشان داده شد که برای بخش اول از تصویرهایی که مردم با تلفن همراه تهیه کرده بودند استفاده کرده و قسمت‌هایی را نیز بازسازی کردیم.

وی افزود: نکته جالب درباره این پرونده آزادی‌خواه خطاب شدن سارقان از سوی رسانه‌های خارجی همچون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا است! در حالی که این افراد که سرانجام اعدام شدند با سابقه سرقت از پردیس کرج و دیگر جرم‌های مرتکب شده، دو تن از اراذل سابقه دار به حساب می‌آمدند و این برداشت رسانه‌های خارجی جای سئوال داشت.

ساخت این قسمت از مستند "مکث" از خرداد ماه آغاز شد و شهریور به پایان رسید و شنبه 30 مهر ماه به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت.