  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

فتحی در گفتگو با مهر:

صحنه سرقت اراذل در مستند "مکث" بازسازی شد

صحنه سرقت اراذل در مستند "مکث" بازسازی شد

اسلام فتحی تهیه‌کننده "مکث" گفت: صحنه سرقت اراذل در یکی از بخش‌های این مستند بازسازی شد.

اسلام فتحی تهیه‌کننده مستند "مکث" درباره آخرین قسمتی که از این برنامه به روی آنتن رفت، به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با عنوان سرقت مسلحانه 2 درباره پرونده دو تن از سارقانی سابقه‌داری بود که نحوه دستگیری و بخش‌هایی از اعترافات آنها در "مکث" نشان داده شد که برای بخش اول از تصویرهایی که مردم با تلفن همراه تهیه کرده بودند استفاده کرده و قسمت‌هایی را نیز بازسازی کردیم.

وی افزود: نکته جالب درباره این پرونده آزادی‌خواه خطاب شدن سارقان از سوی رسانه‌های خارجی همچون بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا است! در حالی که این افراد که سرانجام اعدام شدند با سابقه سرقت از پردیس کرج و دیگر جرم‌های مرتکب شده، دو تن از اراذل سابقه دار به حساب می‌آمدند و این برداشت رسانه‌های خارجی جای سئوال داشت.

ساخت این قسمت از مستند "مکث" از خرداد ماه آغاز شد و شهریور به پایان رسید و شنبه 30 مهر ماه به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت.

کد مطلب 1443710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها