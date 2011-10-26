دانشکده بهداشت همدان با مشکل کمبود فضای فیزیکی روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم گل‌محمدی با اشاره به سابقه 37 ساله دانشکده بهداشت همدان گفت: در حال حاضر تعداد 750 دانشجو در دانشکده بهداشت به صورت روزانه در این دانشکده حضور دارند.

گل محمدی با بیان اینکه 200 دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز در دانشکده بهداشت همدان تحصیل می کنند، اضافه کرد: در دوره‌های کارشناسی ارشد تعداد شش رشته دایر شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد سه دوره PHD نیز در دانشکده بهداشت همدان وجود دارد، گفت: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشکده 30 نفر است که از این تعداد سه نفر استاد هستند و در شش گروه آموزشی فعالیت دارند.

رئیس دانشکده بهداشت با بیان اینکه چارت تشکیلاتی دانشکده بهداشت مربوط به 15 سال گذشته است، گفت: مرکز تحقیقات علوم بهداشتی نیز در دانشکده بهداشت همدان وجود دارد.

وی ارتباط با صنعت در گستره کشور و انتشار یک مجله بین‌المللی را از دیگر برنامه‌های کاری این مجموعه دانست.

رئیس دانشکده بهداشت همدان با اشاره به اینکه دانشکده بهداشت از نظر مقالات تحقیقاتی وضع خوبی دارد، افزایش تعداد گروه‌ها، برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد دانشجویان به یک هزار نفر و اضافه شدن دکترای مهندسی بهداشت محیط را از دیگر برنامه‌های دانشکده بهداشت خواند.