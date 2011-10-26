تولید روزانه یک کیلو زباله توسط هر اهوازی/ ضرورت توجه به فرهنگسازی

به گزارش خبرنگار مهر، با کاهش تولید زباله می توان بخش قابل توجهی از اعتبارات صرف شده برای این کار را به انجام کارهای عمرانی ماندگار و ساخت پروژه‌ های مختلف اختصاص داد.

تولید بالای زباله تاکنون بارها از سوی مسئولان استان مطرح شده و استاندار خوزستان بارها از شهرداریهای سراسر استان خواسته که برای کاهش تولید زباله در استان خوزستان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کنند ولی تاکنون به صورت عملی و جدی هیچ یک از شهرداران استان وارد مقوله کاهش تولید زباله از سوی شهروندان و فرهنگ سازی در این خصوص نشده و این فرهنگ سازی تنها در حد شعار مانده است.



با این وجود میانگین تولید زباله در استان خوزستان در مقایسه با سایر استانهای کشور بالا است به گونه ای که متوسط تولید زباله برای هر شهروند اهوازی یک کیلوگرم است که به نظر می رسد فوق العاده بالاست و باید یک دستورالعمل جدی از سوی مدیران استان برای شهرداریهای استان به منظور فرهنگسازی در این بخش صادر و آنها ملزم نه دعوت به این کار شوند.



مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان نیز در این خصوص گفت: در استان خوزستان روزانه سه هزار و 500 تن زباله خانگی و چهار هزار و 500 تن زباله بیمارستانی تولید که در مجموع هشت هزار تن زباله در استان تولید می‌شود.



شاپور رستمی افزود: در شهر اهواز به عنوان مرکز استان نیز روانه یک هزار و 400 تن زباله تولید می شود که به صورت میانگین هر شهروند اهواز یک کیلو زباله در روز تولید می کند که این موضوع یک معضل جدی در استان به شمار می رود و باید برای کاهش آن یک عزم جدی از سوی 62 شهرداری مستقر در استان خوزستان صورت بگیرد.



وی اضافه کرد: جمع آوری این میزان زباله در استان حجم بالایی از اعتبارات را به خود اختصاص داده که برای نمونه در یک سال اخیر تنها 120 دستگاه ماشین آلات جمع آوری زباله بین شهرهای استان خوزستان تقسیم شده است.



رستمی گفت: روزانه سه هزار و 500 تن زباله خانگی در شهرهای خوزستان تولید و این زباله ها توسط 62 شهرداری موجود در استان جمع آوری می شوند. همچنین روزانه چهار هزار و 500 کیلوگرم زباله بیمارستانی در استان تولید می شود.



مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان افزود: روزانه حدود یک هزار و 400 تن زباله خانگی در اهواز تولید می شود. تقریبا روزانه یک‌ کیلوگرم زباله توسط هر فرد تولید می‌شود و لازم است برای کاهش این میزان اقدام موثری انجام شود.



رستمی تصریح کرد: متاسفانه این حجم بالای تولید زباله در استان باعث شده شهرهای استان خوزستان ظاهر مناسبی نداشته نباشند به همین دلیل شهروندان باید برای زیباسازی شهر خود در اولین گام زباله های خود را کاهش دهند.