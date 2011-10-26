شیرین فراز کرمانشاه امروز به مصاف استقلال می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از دیدارهای مهم این مرحله، امروز شیرین فراز کرمانشاه در استادیوم آزادی تهران از ساعت 18 به مصاف استقلال خواهد رفت تا در صورت پیروزی در این مسابقه حریف یکی از دو تیم سایپا یا راه آهن در مرحله بعدی شود.

شیرین فراز برای رسیدن به این مرحله تیمهای "کیمیارشد آق قلا" را با نتیجه 8 بر صفر و "کنگ بنر لنگه" را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده است.

بر اساس این گزارش، در رقابت های مرحله یک شانزدهم که با حضور 32 تیم برگزار می شود، تهران با پنج نماینده بیشترین تیم را در جام حذفی دارد و تیمهای پیروزی، استقلال، نفت، نیروی زمینی و راه آهن به نمایندگی از این شهر در این مرحله رو در روی حریفان خود قرار می‌گیرند و احتمال اینکه هر پنج نماینده این استان به مرحله یک هشتم راه یابند وجود دارد.