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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

در سئول امضا شد/

یادداشت تفاهم سازمان نقشه برداری ایران و موسسه اطلاعات جغرافیائی کره جنوبی

یادداشت تفاهم سازمان نقشه برداری ایران و موسسه اطلاعات جغرافیائی کره جنوبی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: "محمود ایلخان" رئیس سازمان نقشه برداری ایران با رئیس موسسه اطلاعات جغرافیائی کره جنوبی پیرامون همکاری های دو کشور در بخش نقشه برداری، اطلاعات جغرافیائی و تبادل تجربیات دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مذاکرات که سفیر ایران در سئول نیز حضور داشت طرف کره ای بر توانمندی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های نقشه برداری و توپوگرافی تاکید و اشتیاق این کشور برای همکاری بیشتر با طرف ایرانی را ابراز کرد.

بر اساس این گزارش ، طرفین یادداشت تفاهمی با هدف افزایش و توسعه همکاری های فنی و مهندسی، سخت افزار و نرم افزار و دانش فنی در زمینه های اطلاعات جغرافیائی و کارتوگرافی امضا کردند .

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره درسال  2003 میلادی موافقتنامه ای در زمینه همکاری فنی امضاء کرده بودند که منقضی شده و امضای یادداشت تفاهم جدید راه را برای توسعه همکاری های دو کشور در این بخش هموار خواهد نمود.

رئیس سازمان نقشه برداری ایران برای شرکت در نخستین اجلاس مقامات ارشد مدیریت جهانی داده های مکانی در سئول بسر می برد.

کد مطلب 1443715

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