عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- عبدالله صالح قول کناره گیری داده،اما مخالفان با بی اعتنایی به این وعده خواستار ادامه تظاهرات تا برکناری او هستند.

- حزب اسلامی در اردن اصلاحات اعمال شده از سوی پادشاه این کشور را کافی نمی داند

- دو جنگنده کنیایی در سومالی سقوط کردند.

- روسیه اعلام کرد که گزارش آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی ممکن است گفتگوها با ایران برای حل موضوع هسته ای این کشور را بی اثر کند.



- پلیس شهر اوکلند در کالیفرنیا 85 نفر از معترضان را که در بیرون تالار شهر چادر زده بودند دستگیر کرد، این تظاهرات ادامه جنبش اشغالی وال استریت است که به دیگر شهرهای آمریکا نیز سرایت کرده است.

- رسانه ها از تلاش برای نامزدی مشیر الطنطاوی رئیس شورای نظامی مصر برای انتخابات ریاست جمهوری آتی خبر دادند.

- انفجار کامیون حامل سوخت در کابل 50 کشته و مجروح بر جای گذاشت.

- بر اساس آخرین گزارشها، دست کم ۴۵۹ نفر در جریان زلزله ترکیه جان باخته و بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر هم زخمی شده اند.

- بر پایه حکم دادگاه قاهره، میلیونها مصری ساکن کشورهای دیگر می توانند در انتخابات شرکت کنند و آرای خود را به صندوق ها بیندازند.

- مقامهای دادگستری آمریکا، پنج فرد و چهار شرکت را به اتهام توطئه برای صدور شش هزار دستگاه رادیویی کنترل از راه دور به ایران تحت تعقیب قرار دادند.



- کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در کتاب خاطراتی که به تازگی منتشر شده است با اختصاص دادن بخش بزرگی از این کتاب به موضوع تلاش برای پیشبرد گفتگوهای سیاسی خاورمیانه نوشته است که در آن زمان بسیار امیدوار بود که پیمان نهایی صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در سال ۲۰۰۸ رسمیت یابد.