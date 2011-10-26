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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۸

دلارام:

اولین گروه زائران ایرانی به حج مشرف شدند

اولین گروه زائران ایرانی به حج مشرف شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان از اعزام نخستین گروه از حجاج ایرانی به سرزمین نور از طریق فرودگاه اهواز خبر داد.

محمد علی دلارام به خبرنگار مهر گفت: این افراد شامل دو گروه هر یک به تعداد 430 نفر زائر شامگاه سه شنبه با حضور در فرودگاه بین المللی اهواز به کشور عربستان اعزام شدند تا مراسم خاص حج امسال را در سرزمین نور به جا  آورند.

وی با اشاره اینکه گروه اول با یک فروند هواپیمایی بوئینگ 747 شرکت ماهان عازم کشور عربستان شدند، افزود: پرواز دوم حجاج خوزستانی شامل 430 زائر ساعت 19 و 30 دقیقه سه شنبه شب به مقصد جده در عربستان سعودی انجام شد.

مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان تصریح کرد: عملیات انتقال شش هزار و 500 نفر از زائران خانه خدا در قالب 43 کاروان با 16پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر از طریق فرودگاه بین المللی اهواز انجام می شود.

دلارام عنوان کرد: عملیات انتقال زائران حج تمتع خوزستان تا نهم آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1443719

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