برنامه "پرسش و پاسخ دینی" پاسخگوی شبهات جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، "پرسش و پاسخ دینی" یکی از برنامه‌های جذاب و پر مخاطبی است که برای مخاطبان شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود. قالب این برنامه گفتگویی است و با حضور استادان مختلف حوزه و دانشگاه روی آنتن می‌رود.

ابوالفضل صالحی، تهیه‌کننده برنامه "پرسش و پاسخ دینی" درباره تولید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تلاش رسانه‌های بیگانه به شیوه کاشت بذر شک و تردید، ابهام و وارونه جلوه دادن حقایق دینی در قلوب افراد جامعه، بخصوص جوانان، گروه تامین برنامه شبکه قرآن و معارف سیما بر آن شد که مجموعه برنامه‌ای با همکاری مرکز ملی پاسخگویی برای سئوالات دینی و معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه تهیه کند.

وی ادامه داد: در واقع قصد داریم در حد بضاعت بخش عمده‌ای از شبهاتی را که در ذهن اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان است را برطرف کنیم.

تهیه‌کننده برنامه افزود: این برنامه با حضور دو کارشناس و همراهی 75 نفر از جوانان تحصیلکرده که سئوالات اساسی در ذهن‌شان دارند ضبط می‌شود تا با طرح و بحثی آزاد و بدون هیچ‌گونه قید و محدودیتی برای دغدغه‌های ذهنی و سئوالات و شک و تردیدهای خود پاسخی قانع‌کننده و مطمئن بیابند و اگر نیافتند به کشمکش و گفتگوی خویش ادامه دهند تا به این هدف نائل شوند.

وی همچنین درخصوص شیوه انتخاب موضوع‌ها بیان کرد: موضوع برنامه با توجه به سلسله جلسات یک ساله سه مرکز یاد شده و دیگر مراکز فعال در این حوزه به دست آمده است که در آن آسیب‌شناسی جامعه و سئوالات مبتلا به و وضعیت دینی اقشار جامعه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، دیدگاه سه مرکز به نقطه نظری واحد رسیده و این موضوع‌های واحد در قالب بسته‌های رسانه‌ای ساخته و پخش می‌شود.

این تهیه‌کننده افزود: از جمله این موضوع‌ها می‌توان به ولایت فقیه ضد دیکتاتوری، برخورد نظام اسلامی با مخالفان، حضرت مسیح (ع) و حضرت حجت (عج)، رابطه جهاد و خشونت، روابط دختر و پسر، گفتمان‌های انحرافی در انقلاب اسلامی، ازدواج موقت، اسلام و تروریسم، پاسخ به شبهات بهائیت و وهابیت اشاره کرد که پرداختن به موضوع شبهات قرآن کریم اهمیت ویژه‌ای در ضبط و پخش این مجموعه دارد.

صالحی تصریح کرد: هدف از تولید و پخش برنامه، رویکردی جدید به بیان رسانه‌ای معارف دینی است تا کنار رسانه منبر و روش منبرمدار، روشی نوین ارائه کنیم تا مخاطبان بیشتری جذب کرده و تاثیرات عمیق‌تری بر سطوح جامعه بخصوص جوانان و محققان و محصلان بگذاریم.

تهیه‌کننده برنامه در ادامه توضیح داد: تولید این مجموعه با حضور بیش از 60 نفر از استادان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه به عنوان کارشناس و بیش از 4000 نفر از نمایندگان دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب به عنوان شرکت‌کننده ضبط می‌شود.

صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه من با بسیاری از جوانان در دانشگاه در ارتباط هستم، وقتی با آنها صحبت می‌کنم، می‌فهمم اگر ما هر روز هم برای جوانان برنامه تولید کنیم هنوز آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌ایم به شبهات آنها پاسخ بگوییم. در حال حاضر که رسانه‌های بیگانه از طریق برنامه‌های جذاب سعی می‌کنند مردم را دچار شبهه کنند، این وظیفه ماست که آنها را با تاریخ اسلام آشنا کنیم تا در زندگی‌شان دچار مشکل نشوند.

وی به نیازهای مخاطبان اشاره کرد و گفت: شبکه قرآن و معارف سیما سعی می‌کند از تکنیک‌های برنامه‌سازی بهره بگیرد تا بتواند مخاطبان خود را جذب کند.اگر ما بتوانیم مخاطبانمان را حفظ کنیم و با نیازسنجی به نیازهای آنها پاسخ دهیم، حتماّ روز به روز مخاطبان ما بیشتر خواهند شد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: گزینش و اولویت‌بندی دقیق شبهات و چالش‌های دینی رایج میان جوانان (مستند به پژوهش و تجربه برترین مراکز پاسخگویی دینی) است که ما تلاش می‌کنیم این اتفاق بیفتد. در کنار انتخاب بهترین شبهات، گزینش برترین کارشناسان دینی حوزه علمیه که توانایی شبهه‌شناسی، مخاطب‌شناسی و برقراری ارتباط فعال با مخاطبان حاضر و رسانه‌ای را داشته باشند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی خاطر نشان کرد: البته حضور کسانی که از طیف‌های مخاطبان برنامه نمایندگی کنند و سئوالات آنان نمایانگر پرسش‌های رایج همسالان و مشابه خود باشد و حضور فعال آنان در بحث برنامه، منجر به همذات‌پنداری مخاطب رسانه با پرسشگران حاضر در استودیو شود نیز برای ما اهمیت دارد که برای این موضوع سعی می‌کنیم افراد مختلف و با سطح بالایی را انتخاب کنیم.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم با این برنامه اطلاعات کافی و لازم را در اختیار عموم مردم قرار بدهیم و ارتباط خودمان را با بینندگان حفظ کنیم و ادامه بدهیم.