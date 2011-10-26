سرپرست سازمان صنایع، معدن و تجارت استان یزد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکم از سوی معاون هماهنگی و امور مجلس، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسئول کمیته ادغام در استان یزد تعیین شد.

بر اساس این گزارش، صفدر رحمت ‌آبادی در این حکم، محمدمهدی زارع در استان یزد را به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

در بخشی از متن حکم صادره از ایشان خواسته شده تا با بهره‌گیری از تمام توان، منابع و امکانات سازمان‌های سابق ‌صنایع و معادن و "‌بازرگانی با انجام وظایف و تکالیف ابلاغی نسبت به خدمت‌رسانی به مردم و تسهیل ارتباطات هر دو حوزه و انجام فرآیندهای ادغام (مقدماتی، تکمیلی و نهایی) مطابق با دستورالعمل اقدام کند.

معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه آورده است: انتظار می‌رود با تلاش مضاعف در ایجاد سازمانی چابک،انعطاف ‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی برای تححق اهداف ترسیم شده برای ادغام و منویات وزیر صنعت، معدن و تجارت مصروف و معطوف کنید.

محمد مهدی زارع قبل از ادغام سمت مدیرکلی سازمان صنایع و معادن استان یزد را بر عهده داشت و محراب اسکندری نیز رئیس سازمان بازرگانی استان یزد بود.