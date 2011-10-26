کتاب «توبه» با حضور کودکان ایرانی و آلمانی رونمایی شد

فریده خلعتبری مدیر انتشارات شباویز در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی ترجمه آلمانی یکی از کتاب‌هایش در کشور آلمان خبر داد و گفت: «توبه» از تازه‌های نشر شباویز است که در آن کلیله و دمنه را برای گروه سنی کودک و نوجوان بازنویسی کرده‌ام و این کتاب 25 مهرماه مصادف با 17 اکتبر در آلمان رونمایی شد.

وی ادامه داد: این کتاب همزمان با چاپ نسخه فارسی آن در آلمان نیز منتشر شد و به همین مناسبت کتاب هم در نمایشگاه فرانکفورت عرضه شد و هم مراسم رونمایی ویژه‌ای با حضور بچه‌های ایرانی و آلمانی از سوی ناشر آلمانی برگزار شد.

مدیر نشر شباویز، درباره ویژگی‌های کتاب توضیح داد: این کتاب را بهار اخوان تصویرسازی کرده و مترجم آن هم یاسمین طباطبایی از ایرانیان مقیم آلمان است.

خلعتبری افزود: این نخستین مراسم رونمایی خارج از ایران بود که من در آن حضور داشتم و از جنبه‌های مختلف برایم مراسمی جذاب و شیرین بود؛ اول اینکه حضور بچه‌ها خیلی پررنگ بود و آنها در ردیف‌های جلو نشسته و والدینشان قسمت عقب سالن نشسته بودند و استقلال بچه‌ها حفظ شده بود.

این نویسنده از خوانش کتاب به دو زبان فارسی و آلمانی خبر داد و گفت: ناشر آلمانی صفحه به صفحه کتاب را به آلمانی می‌خواند و من هم فارسی آن را می‌خوانم و در خلال برنامه هرجا بچه‌ها سوال یا نظری داشتند مطرح می‌کردند. حتی بچه‌های آلمانی وقتی ترجمه فارسی کتاب را می‌شنیدند با اینکه معنای آن را نمی‌فهمیدند ولی درباره واژه‌های خاص سئوال می‌کردند.

وی اضافه کرد: پس از پایان سئوال‌های بچه‌ها، والدین آنها سئوال‌هایشان را مطرح کردند و در کل، مراسمی دوستانه و در عین حال پویا و پرجنب و جوش بود. یکی دیگر از ویژگی‌های مراسم این بود که ناشر با هدف فروش کتاب آن را برگزار نکرده بود؛ گرچه تعداد قابل توجهی کتاب هم به فروش رفت.

مدیر نشر شباویز با تاکید بر اینکه گفتگوی رودررو با مخاطب و دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها هدف اصلی مراسم رونمایی کتاب بود، توضیح داد: با دیدن آن همه شوق و ذوق بچه‌ها خستگی کار فشرده به ویژه در ایام نمایشگاه کتاب فرانکفورت از بین رفت.

خلعتبری در پایان گفت: همچنین برای آنها جالب بود که سه زن ایرانی‌الاصل یک اثر را به دو زبان شکل داده‌اند و از ما می‌پرسیدند چقدر همدیگر را می‌شناسید؟ چطور این کار مشترک را انجام دادید؟ و ...