به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه با اشاره به خرید مصالح استانی برای ساخت پروژه های مسکن مهر، گفت: در عین حال عرضه کنندگان مصالح ساختمانی نیز باید دو موضوع کیفیت و قیمت مصالح را مد منظر داشته باشند تا شاهد ساخت و سازی مناسب و با کیفیت بالا باشیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: کوتاهی و کم کاری در ساخت پروژه های مسکن مهر غیرقابل پذیرش است و در صورت مشاهده با افرادی که بخواهند به بهانه های واهی از آماده سازی و سرعت بخشی به کار صرف نظر کنند، برخورد خواهد شد.

هاشمی با تاکید بر همراهی مسئولین شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات با پروژه‌های مسکن مهر، تصریح کرد: فراهم کردن زیرساخت های لازم از ضروریات اجرای پروژه های مسکن مهر است و آن ها باید در این خصوص تمهیدات لازم را فراهم کنند.

وی افزود: اگر می خواهیم پروژه مسکن مهر استان به سرانجام برسد همه باید خود را نسبت به اجرای آن مسئول دانسته و با جدیت در اجرای آن تلاش کنیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه عملیات ساخت و ساز در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با کندی انجام می شود، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید ورودی جدی تر به این بحث داشته باشد و با شناسایی موانع و مشکلات درصدد رفع آنها برآید.

هاشمی در پایان بر درج اخطاری کتبی در پرونده پیمانکار پروژه رضویه به علت کندی اجرای پروژه و غیبت در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه تاکید کرد.