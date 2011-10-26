احتمال از بین رفتن شانس گفتگو درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه روز گذشته اعلام کرد: گزارش ماه آتی آژانس می تواند شانس گفتگوهای جدی را از بین ببرد و آژانس باید در انتشار گزارش سه ماه خود درباره برنامه هسته ای ایران و همچنین انتقاد از این کشور ظرافت بیشتری به خرج دهد.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای آورده است : این گزارش بدون تردید می تواند به فضا آسیب زده و احتمالا مانع شروع مذاکرات جدی شود.

این بیانیه افزود : این موضوع حساس، مستلزم بی طرفی، ظرافت و هدایت مسئولانه است و با توجه به تحرکات تبلیغاتی که پیش از انتشار این گزارش شروع شده است، تحقق این امور سخت به نظر می رسد.

رویترز مدعی شده است که در گزارش تازه آژانس جزئیاتی در خصوص ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران ارائه خواهد شد.