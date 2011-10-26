توسعه گلستان در گرو حمایت از بخش صنعت و تولید است

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمک به بخش صنعت به ویژه حمایت از صنایع کوچک و متوسط به صورت جدی دنبال می شود.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد تا با برگزاری نشست ها، راههای عملی تامین منابع مالی در واحدهای تولیدی بررسی شده و از این طریق به توسعه بخش صنعت کمک کرد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از برگزاری همایش راهکارهای تامین مالی از طریق لیزینگ در این استان خبر داد.



بیرودیان اظهار داشت: این همایش از طریق واحد صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان طراحی و با حضور مسئولان ستاد سرمایه گذاری و سازمان صنعت، معدن و تجارت و تشکل های بخش خصوصی ، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان برگزار شد.



به گفته وی، راهکارهای رفع مشکلات مالی و همچنین روش های تامین سرمایه در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.