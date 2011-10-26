به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه نیمروزه برای ویراستاران و افرادی برگزار خواهد شد که دورههای عمومی ویرایش را گذراندهاند.
محور موضوعاتی که قرار است در این کارگاه تدریس شود، تمرینهای متنی، رفع اشکال و پرسش و پاسخ درباره مشکلات علمی ویراستاری است.
ظرفیت این کارگاه 10 الی 12 نفر است که بسته به میزان ثبتنام متقاضیان خواهد بود. این کارگاه همانطور که از نامش پیداست در یک نیمروز و در ساعات 9 تا 13 و 15 تا 17 برگزار میشود.
طبق پیشبینیها قرار است این کارگاه روز جمعه 13 آبان برگزار شود و اگر برگزاری این کارگاه به تعویق بیافتد، به جمعه 20 آبان موکول خواهد شد. همچنین قرار است این کارگاه در یک نیمروز به پایان برسد اما اگر متقاضیان درخواست ادامه کارگاه را داشته باشند یا از سوی برگزارکنندگان این نیاز احساس شود، برای برگزاری جلسهای دیگر تصمیمگیری خواهد شد.
این کارگاه به همت موسسه واژهپردازان فرزانه برگزار میشود.
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